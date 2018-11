Aviation de combat : le Canada devrait lancer un appel d'offres au printemps 2019

Le dossier de renouvellement de la flotte d'avions de combat canadiens arrive bientôt dans sa phase cruciale. Le Canada doit lancer au printemps 2019 un appel d'offres (RFP) pour l'acquisition de 88 avions de combat. Il sera adressé aux cinq constructeurs de quatre pays sélectionnés par Ottawa en février dernier : Boeing ainsi que Lockheed Martin associé à Pratt and Whitney (Etats-Unis), Dassault Aviation (avec Thales DMS France, Thales Canada, et Safran Aircraft Engines), Airbus Defense and Space (Grande-Bretagne) et Saab AB (Suède). Le vainqueur de la compétition, qui devra livrer le premier appareil en 2025 et les derniers en 2031, sera désigné fin 2021, début 2022.

"Il y a trois ans, nous nous trouvions dans une impasse avec ce processus, a rappelé jeudi dernier la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité Carla Qualtrough. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous apprendre que cette entreprise ambitieuse a repris son élan". En novembre 2016, le Canada avait lancé un appel d'offres afin de moderniser sa flotte de combat tout en restant partenaire du programme F-35 de Lockheed Martin. Une décision qui allait à l'encontre de la promesse du gouvernement canadien faite en 2010 d'acquérir 65 F-35. Une intention d'achat qui n'a pas résisté à l'inflation des prix du F-35.

Des F-18 d'occasion pour faire la jonction

Où en est-on aujourd'hui? Après avoir lancé le processus en décembre 2017, puis désigné les constructeurs admissibles en février, Ottawa a remis la semaine dernière un projet d'appel d'offres aux six avionneurs. Ces derniers disposent d'un délai d'environ huit semaines pour envoyer leurs commentaires, qui seront utilisés par le Canada en vue de peaufiner et finaliser l'appel d'offres (RFP, Request for proposal). Une fois le document envoyé aux six constructeurs, ces derniers enverront leur proposition initiale au Canada à l'hiver 2019-2020. Ensuite, elles seront évaluées entre 2020 et 2021 et pourront faire l'objet d'une négociation si nécessaire.

"Nous travaillerons avec les fournisseurs, au cours des mois à venir, sur cette ébauche, a expliqué Carla Qualtrough. La demande de propositions officielle sera distribuée aux fournisseurs admissibles le printemps prochain".

En attendant la livraison du premier avion de combat en 2025, Ottawa travaille avec le gouvernement australien pour acheter 18 F-18 d'occasion et les pièces de rechange associées de la Royal Australian Air Force pour renforcer la flotte existante. "Nous prévoyons recevoir les deux premiers avions en 2019", a affirmé Carla Qualtrough. Initialement, le Canada avait prévu d'acheter des F-18 neufs à Boeing. Mais en décembre 2017, la ministre des Services publics a annoncé que le Canada n'a "pas l'intention de donner suite à l'offre du gouvernement américain pour des Super Hornet". Un contrat évalué à plus de 5 milliards de dollars qui passe sous le nez de Boeing en raison de la multiplication des conflits commerciaux avec les États-Unis.

Des retombées technologiques et industrielles pour le Canada

La nouvelle politique du Canada en matière de retombées industrielles et technologiques exige des groupes se voyant attribuer une commande dans la défense qu'ils investissent localement un montant égal à la valeur du contrat. Elle s'appliquera à l'appel d'offres des avions de combat. Les soumissionnaires seront donc invités à présenter leur meilleure proposition de valeur pour le Canada. Car ce critère a une influence directe sur le choix du vainqueur. À l'heure où le Canada amorce une période d'investissements importants dans la défense, le gouvernement a fixé une cible très ambitieuse de retombées économiques pour le pays. Il vise une augmentation de 40 % sur une période de dix ans des revenus de l'industrie de la défense canadienne.

Les propositions seront également évaluées en fonction des coûts et des exigences techniques. Elles seront par ailleurs assorties d'une évaluation de l'incidence globale des soumissionnaires sur les intérêts économiques du Canada. Quel constructeur se rapprochera le plus d'un avion de combat "Made in Canada"?