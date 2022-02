Castex en opex à Roanne : une méga-commande de 1,8 milliard d'euros pour Nexter

A quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, le Premier ministre Jean Castex a rendez-vous ce samedi matin chez Nexter à Roanne avec une hotte bien remplie : deux commandes d'un montant de 1,8 milliard d'euros. En présence également de Florence Parly, la direction générale de l'armement (DGA) va signer dans le cadre de la loi de programmation militaire (LPM) deux contrats importants attendus par Nexter, la filiale française du groupe franco-allemand KNDS.

Commande de 33 Caesar NG

La première commande de 600 millions d'euros porte sur l'acquisition de 33 Caesar Nouvelle Génération (6x6), un système d'artillerie autotracté, qui tire des obus de 155 mm jusqu'à 40 km avec précision. Les premiers exemplaires seront livrés à partir de 2026, selon le ministère des Armées. Ce contrat prévoit également la modernisation de 76 Caesar, en service depuis 2008 dans l'armée de terre. Initialement, le parc s'élevait à 77 exemplaires mais un de ces systèmes a été détruit en Côte d'Ivoire. Le programme de modernisation comprend l'ajout d'une cabine blindée améliorée pour mieux résister aux engins explosifs improvisés, mines, tirs d'armes d'infanterie et éclats d'artillerie, d'un moteur plus puissant et d'un nouveau châssis ainsi que de moyens numériques.

"L'idée de le rénover n'est pas de le transformer de fond en comble puisqu'il donne une grande satisfaction mais d'apporter une meilleure protection" à son équipage, précise-t-on au ministère. D'autant que cet équipement est le best-seller de Nexter à l'export : 273 exemplaires vendus dans six pays - Arabie Saoudite, Danemark, Indonésie, Maroc, République tchèque, Thaïlande -, sur les 350 vendus. La Belgique doit prochainement concrétiser une commande de neuf systèmes. En outre, le Caesar NG restera aéro-transportable (C130 Hercules et A400M).

Scorpion, nouveau contrat de 1,2 milliard

La DGA signera un deuxième contrat au profit de Nexter dans le cadre du programme Scorpion. Le ministère a décidé d'affermir une nouvelle tranche de ce grand programme, évaluée à 1,257 milliard d'euros) avec des commandes de 356 véhicules blindés Griffon, dont 54 dans sa version MEPAC (Mortier de 120 mm embarqué pour l'appui au contact), et 88 engins blindés de reconnaissance et de combat Jaguar, destiné à remplacer l'AMX10RC, l'engin blindé ERC Sagaie et le VAB HOT.

Jusqu'ici Nexter et ses deux partenaires Thales et Arquus dans le Groupement Momentané d'Entreprises (GME) ont livré 339 Griffon, dont 32 exemplaires ont été déployés au Mali, sont en service dans l'armée de Terre, qui a également reçu ses 20 premiers Jaguar fin 2021 (initialement en 2020). La LPM prévoit la livraison de 150 Jaguar (25 tonnes et 6 roues motrices) d'ici à fin 2025. Jean Castex et Florence Parly profiteront de leur visite pour se faire présenter la chaine d'assemblage de l'engin blindé de reconnaissance et de combat (EBRC). L'ensemble du programme Scorpion représente une cible de 1.872 Griffon, 978 Serval, 300 Jaguar et 200 Leclerc rénovés, dont la première livraison est attendue en décembre 2022 (contre 2020).