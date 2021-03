Chantiers de l'Atlantique : "Oui, le stand-alone est possible" (Laurent Castaing)

LA TRIBUNE : Quel est le bilan des Chantiers de l'Atlantique en 2020 ?

LAURENT CASTAING : Nous avons réalisé un chiffre d'affaire inférieur de 10% (1,6 milliard d'euros, ndlr) à nos prévisions de début d'année. En accord avec nos clients, nous avons étiré notre carnet de commandes, suite à nos quatre semaines d'arrêt de production au début de la crise sanitaire et aux incertitudes du marché sur le court terme, en décalant la livraison de nos navires. Nous avons donc moins produit. Mais, a priori, nous devrions avoir des résultats normaux. Ce qui peut surprendre mais à partir du moment où les clients maintiennent leurs commandes et les prix, il n'y a pas de raison pour que notre résultat change. Est-on bien au-delà de l'équilibre ? Non, nous ne sommes pas une industrie qui gagne beaucoup d'argent, mais on reste dans les mêmes niveaux de marge que nous avons connus précédemment. Ce qui m'étonne, c'est que d'autres annoncent des pertes...

Votre carnet de commandes a-t-il été impacté par la crise du Covid-19 ?

Notre carnet de commandes est toujours garni avec des commandes fermes et financées jusqu'en 2024/2025. Nous avons une dizaine de bateaux dans notre carnet de commandes. Le dernier navire civil sera livré en 2025 compte tenu du fait que les Chantiers de l'Atlantique en fabriquent deux par an. Et nous avons également les quatre bâtiments ravitailleurs de flotte à livrer jusqu'en 2028, ainsi que quatre sous-stations électriques pour des champs éoliens en mer.

C'est un carnet de commandes plutôt rassurant...

... Oui. Mais il est clair que le vrai sujet va être le moment où les nouvelles commandes vont venir. Pour l'instant, on ne peut pas en parler. On peut vivre encore un peu de temps sans nouvelle prise de commandes. C'est tout l'intérêt d'avoir un carnet de commandes long. On peut donc attendre. Après, on en aura besoin et on en aura besoin même assez rapidement pour notre bureau d'études, qui le premier secteur exposé en l'absence de commandes.

Avez-vous une visibilité pour ces prochaines commandes ?

J'ai confiance dans l'avenir. On discute avec les amateurs, dont certains évoquent de nouvelles commandes de navire et d'autres qui parlent du futur. Les armateurs continuent de nous dire qu'ils auront besoin de navires pour la suite.

Au-delà de ces discussions, avez-vous de nouveaux prospects sérieux ?

Nous constatons un très grand attentisme. Avec les armateurs classiques, on évoque effectivement de nouvelles commandes, mais dans le lointain...Les sociétés de croisières sont dans une situation extrêmement compliquée. Elles n'ont plus d'activité, continuent d'avoir des dépenses : entretenir un navire, même à ne rien faire, coûte de l'argent. Les grandes compagnies de croisières dépensent plusieurs centaines de millions de dollars par mois pour simplement maintenir leur flotte. Elles ont été contraintes d'emprunter des milliards de dollars. La bonne nouvelle, c'est qu'elles ont trouvé des banques et des investisseurs pour leur prêter de l'argent à travers de simples prêts ou des augmentations de capital. Les armateurs ne sont donc pas les seuls à penser que la croisière redémarrera après la crise coronavirus.

Sur les livraisons, avez-vous eu des demandes d'annulation et de report ?

Nos clients nous l'ont assuré : on n'annule aucune commande. En revanche, ils n'ont pas besoin immédiatement des navires, qui doivent leur être livrés. Nous avons donc discuté et réussi à repousser un certain nombre de livraisons. Soit une dizaine de navires dont la livraison est décalée de six à douze mois. Comme nous les construisons à la chaine, quand nous en décalons un, nous décalons les autres... Mais comme nous travaillons avec les mêmes clients, s'ils n'ont pas besoin du premier tout de suite, ils n'ont pas besoin des autres non plus.

Avez-vous des coûts supplémentaires pour garder ces paquebots à Saint-Nazaire ?

Cela représente effectivement un coût d'avoir un navire sur les bras. Il a donc fallu négocier pour savoir qui allait payer ce surcoût. Nous avons trouvé un compromis pour préserver leurs besoins et, nous, conserver notre carnet de commandes. Quand un bateau est à l'arrêt, il y a des frais : des coûts fixes, de maintenance, de sécurité... Nous avons partagé ces coûts à 50/50 environ. Par ailleurs, nous avons dû allonger la longueur de nos emprunts, ce qui a généré des frais financiers supplémentaires. Au final, cette facture reste assez modérée par rapport à notre compte d'exploitation et nos résultats de 2020. Elle s'élève à quelques dizaines de millions d'euros pour un chantier, qui a réalisé 1.6 milliard de chiffre d'affaires l'an dernier.

La ministre des Armées Florence Parly a confirmé la construction d'un futur porte-avions à Saint-Nazaire, existe-t-il encore un risque d'abandon du projet, notamment avec la prochaine élection présidentielle ?

La construction d'un porte-avions doit passer par la décision d'une prochaine loi de programmation militaire qui commencera en 2026. Ce qui a été décidé, aujourd'hui, c'est que nous ferions un porte-avions, a priori, et qu'à partir de maintenant, nous devions...