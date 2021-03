Avec Solid Sail, les Chantiers de l’Atlantique veulent verdir la croisière

« Il faut maintenant essayer ce mat à l'échelle 1 et là, ça va décoiffer ! », promet Laurent Castaing, directeur général des Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Construit sur le site du chantier naval, haut de plus de 80 mètres, coiffé d'une voile de plus de 1.000 m², ce symbole de la stratégie bas carbone empruntée par les Chantiers de l'Atlantique serait visible à plus de 20.000 nautiques de la terre.

A l'étude depuis dix ans, d'abord testé par Jean Le Cam sur un simple J80, un bateau de sport de 8 mètres, puis sur un Imoca de 18 mètres et sur un paquebot à voile de 90 mètres à l'occasion de deux traversées de l'Atlantique, le principe d'une propulsion vélique a coché toutes les cases jusqu'à la décision de construire un démonstrateur à l'échelle 1/5 sur la jetée de Pornichet (44), il y a deux ans : une voile Solid Sail de 50 m2 conçue sous la forme de panneaux pliables en accordéon , fixée sur un mât de 15 m, fixé sur un système de gréement orientable à 360 degrés (Aeol Drive), permettant de basculer la voile à 70 degrés pour passer sous les ponts du canal de Panama, de New York ou de la baltique chers aux croisiéristes. « Et ça a fonctionné », rappelle Nicolas Abiven, ingénieur en charge du développement de la voile Solid Sail, imaginée pour propulser des paquebots de 200 mètres de long.

Dès cet été, les Nazairiens découvriront un mat de 24 mètres de haut, posé sur son système d'inclinaison AeolDrive et une...