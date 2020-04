Crise aéronautique : Daher pourrait être contraint de prendre des mesures inédites

La crise est d'une violence inouïe pour la filière aéronautique. Si les maîtres d'oeuvre, notamment Airbus et Boeing, souffrent et doivent s'adapter en réduisant drastiquement la voilure, les sous-traitants trinquent. C'est le cas d'une des très belles ETI françaises familiales du secteur, Daher, qui réalise 80% de son chiffre d'affaires dans l'aéronautique et, donc, plie très fortement face à la crise. Selon la CFDT, les actionnaires, la famille Daher (87% du capital ) et Bpifrance (12,5 %), ont donné au directeur général, Didier Kayat, "comme priorité, de sauver le groupe", très dépendant d'Airbus (près de 60% du chiffre d'affaires du groupe), qui va réduire sa production d'un tiers. L'heure est grave pour l'équipementier centenaire.

La perte de chiffre d'affaires estimée à ce jour par Daher s'élèverait à 400 millions d'euros en 2020, dont 130 millions dans le domaine du nucléaire et 170 millions dans son activité industrielle, sur les 1,3 milliard d'euros attendus, a précisé la CFDT. Le constructeur ne devrait livrer que 32 petits mono-turbopropulseurs de la famille TBM et 15 Kodiak (contre 48 TBM et 20 Kodiak en 2019). Dans tous ses métiers, le groupe familial s'attend donc à beaucoup souffrir. "Un redressement du chiffre d'affaires et un retour à l'équilibre ne semblent pas envisageables avant 2022 ou 2023", a précisé le syndicat. L'équipementier aéronautique avait réalisé 1,2 milliard de chiffre d'affaires en 2019. Par ailleurs, selon la CFDT, la perte du résultat net pourrait s'élever à 70 millions d'euros pour le groupe (24,7 millions en 2018).

3.000 emplois menacés

Daher a annoncé lors d'une réunion le 10 avril avec les syndicats avoir d'ores et déjà pris plusieurs décisions pour tenter de limiter la casse : toutes les embauches au niveau du groupe sont gelées, les actionnaires ont renoncé à percevoir leurs dividendes pour cette année, la part variable, pour les salariés concernés, sera divisée par deux en 2020. Selon la CFDT, Didier Kayat a renoncé à la totalité de sa part variable. Mais cela ne sera pas suffisant pour maintenir à flot Daher.

Le directeur général doit rapidement mettre en oeuvre les premières actions de survie. Selon la CFDT, dès les mois d'avril et mai prochains. Il aurait annoncé aux syndicats que le nombre de salariés suffisants pour assurer la charge de travail de Daher en 2020 serait de 7.000 personnes. Le groupe emploie aujourd'hui 10.000 personnes environ, dont 8.500 en France. Environ 3.000 personnes, dont 1.300 CDI (contrat à durée indéterminée) et 1.700 en CDD et en intérim, pourraient être amenée à quitter Daher. Le groupe attend toutefois avant de lancer des mesures de réduction d'effectifs les derniers décrets du gouvernement de matière de chômage partiel, pour entamer les démarches et négociations avec les cinq organisations syndicales. "Très clairement des mesures seront engagées avant l'été", estime la CFDT.