Dassault engrange un contrat de 1,3 milliard pour la fourniture d'avions de surveillance maritime

Florence Parly, qui se rend cet après-midi dans l'usine Dassault Aviation de Seclin (Nord), est porteuse d'une excellente nouvelle pour le constructeur du Rafale et des avions d'affaires Falcon. Elle va confier à l'avionneur tricolore le programme AVSIMAR (avion de surveillance et d'intervention maritime), destiné à renouveler le segment aérien de la sauvegarde maritime, constitué actuellement de cinq Falcon 200 Gardian basés à Tahiti et à Nouméa et de huit Falcon 50M (Lorient), une flotte en service depuis plus de 40 ans. Soit la fourniture à la Marine nationale de 12 Falcon 2000 baptisés Albatros et leur soutien pendant dix ans pour un montant de 1,3 milliard d'euros, selon l'entourage de la ministre. Dassault Aviation s'est engagé sur une disponibilité de 80%...