Défense : la Bulgarie va acheter 8 avions de combat américains F-16

La Bulgarie va pouvoir acheter aux États-Unis huit avions de combat F-16 Block 70, c'est-à-dire ceux de la 4e génération, la plus moderne. Cette acquisition n'est pas liée directement aux événements en Ukraine, même si la confirmation est faite au lendemain de la découverte des atrocités commises dans la banlieue de Kiev pendant le retrait des troupes russes, car la décision remonte au choix opéré par Sofia en 2018.

Le Département d'État américain (l'équivalent du ministère des Affaires étrangères) a annoncé hier soir, lundi 4 avril, avoir approuvé la signature entre Lockheed Martin et Sofia d'un contrat FMS (Foreign military sales) évalué à 512 millions de dollars pour la vente de ces 8 avions de chasse "made in America", confirmant ainsi l'annonce faite l'an dernier, en avril, par le ministère de la Défense américain (DoD).

Renforcer le "flanc oriental" de l'OTAN

Objectif des États-Unis: "renforcer la sécurité" de ce pays membre de l'OTAN, sur fond de guerre menée par la Russie en Ukraine. Selon la diplomatie américaine, la vente de F-16 "va améliorer la capacité de la Bulgarie à faire face aux menaces actuelles et futures, en permettant à l'armée de l'air bulgare de déployer régulièrement des avions de chasse moderne dans la région de la mer Noire" dont l'Ukraine est aussi riveraine.

Le vote du Congrès reste à obtenir pour que cette vente soit définitivement acquise, et le département d'Etat américain a déclaré dans ledit communiqué lui avoir notifié son intention de vendre ces chasseurs et des munitions à ce pays d'Europe de l'Est pour un montant de 1,67 milliard de dollars.

Le renforcement du "flanc oriental" de l'OTAN fait partie de la stratégie de Washington pour répondre à l'invasion russe de l'Ukraine.

Pas de transfert d'avions de combat à l'Ukraine, dixit John Kirby

Cette vente pourrait relancer les spéculations sur un transfert à l'Ukraine d'avions de combat de fabrication soviétique, dont dispose la Bulgarie.

Mais le Pentagone a semblé écarter cette piste. Son porte-parole John Kirby, interrogé sur la question, a appelé à ne pas tirer de telles "conclusions".

"Ce serait une mauvaise interprétation", a-t-il assuré.

Kiev réclame de ses partenaires occidentaux des Mig-29 que ses militaires savent déjà piloter, et dont disposent une poignée de pays d'Europe de l'Est. Un possible transfert de tels avions russes depuis la Pologne avait été discuté début mars, avant que les Etats-Unis ne s'y opposent, redoutant que la Russie puisse y voir une trop grande implication directe de l'OTAN dans le conflit.

Pour rappel, le 9 mars dernier Washington a rejeté la proposition de la Pologne de mettre ses avions Mig-29 à la disposition des Etats-Unis pour, ensuite, les livrer à l'Ukraine afin de l'aider à faire face à l'invasion russe, jugeant que l'offre était source de "sérieuses préoccupations" pour l'Otan. Cette solution était jugée source de "sérieuses préoccupations pour l'ensemble de l'OTAN", par John Kirby:

« La perspective d'avions de combat +à la disposition du gouvernement des Etats-Unis+ partant d'une base Etats-Unis/OTAN en Allemagne pour voler vers un espace aérien disputé avec la Russie au-dessus de l'Ukraine suscite de sérieuses préoccupations pour l'ensemble de l'Otan. »

__

ENCADRÉ

Le Canada va acheter 88 chasseurs F-35

L'année 2022 se présente très bien pour l'avionneur Lockheed Martin qui vient d'engranger un très gros contrat de fournitures de la part du Canada. Le 28 mars dernier, la ministre des Armées canadiennes, Anita Anand, a en effet annoncé la semaine dernière l'achat de 88 avions de combat F-35 au constructeur américain, un contrat de plusieurs milliards de dollars pour remplacer sa flotte vieillissante. Le F-35 est choisi notamment pour son excellente interopérabilité avec les partenaires de l'OTAN:

"Le F-35 est utilisé par nos partenaires de l'OTAN dans le monde entier. Il s'est avéré être un avion mature, adapté et interopérable, c'est pourquoi nous passons à la phase de finalisation", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse évoquant la "nouvelle réalité mondiale" et le conflit en Ukraine.

La finalisation du contrat devrait être effective dans les sept mois à venir pour une livraison des appareils dès 2025, espère le gouvernement canadien. Cela pourrait au total représenter un investissement de 19 milliards de dollars canadiens (environ 13,8 milliards d'euros). Cela représente le plus important investissement pour l'aviation canadienne depuis plus de 30 ans, a précisé le gouvernement.

(avec AFP, Reuters, La Presse, Radio Canada, Le Journal de Montréal)