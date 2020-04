La Bulgarie va voler américain, elle achète 8 F-16 Block 70 à Lockheed Martin

Et la Bulgarie volera américain... comme beaucoup de pays européens. Le ministère de la Défense américain (DoD) a annoncé jeudi que Lockheed Martin avait signé avec Sofia un contrat FMS (Foreign military sales) évalué à 512 millions de dollars pour la vente de huit F-16 Block 70. Fabriqués dans la nouvelle ligne de production de F-16 à Greenville (Caroline du Sud), les avions de combat américains, qui devraient être livrés en 2027, vont remplacer une flotte de 15 MiG-29 bulgares (sur 19) encore en service jusqu'en 2029. Membre de l'OTAN, la Bulgarie compte également dans sa flotte huit Sukhoi, dont deux d'entrainement.

La Bulgarie assurera la défense de son espace aérien

Sofia avait opté en décembre 2018 pour les F-16 parmi trois autres appareils en compétition : le F/A-18 Super Hornet de Boeing, l'Eurofighter Tranche 1 d'occasion (Italie) et le JAS-39 Gripen C/D (Suède). Puis, le Département d'État américain avait approuvé cette vente en juin 2019. Il avait évalué la vente ainsi que le soutien des appareils à 1,67 milliard de dollars.

Cette vente avait alors estimé le DoD contribuera à améliorer la sécurité d'un allié de l'OTAN et d'un partenaire clé des États-Unis pour assurer la paix et la stabilité dans cette région. Elle permettra également à la Bulgarie d'assurer la défense de son espace aérien et d'être interopérable avec les États-Unis et l'OTAN. Selon le DoD, la Bulgarie s'appuie actuellement sur les États-Unis et le Royaume-Uni pour opérer des missions de police aérienne bulgares. "En acquérant ces F-16, la Bulgarie sera en mesure d'assurer la défense de son propre espace aérien et de ses frontières", avait expliqué le DoD.