Défense : les 27 pays de l'Union européenne prêts à dépenser plus dans des armes "Made in Europe"

"Construire notre souveraineté, c'est aussi bâtir des équipements qui sont faits par les Européens pour les Européens", a rappelé le chef de l'État français, Emmanuel Macron à l'issue de la réunion extraordinaire du Conseil européen des 30 et 31 mai à Bruxelles. Et bingo, les 27 pays de l'Union européenne ont "acté le besoin de dépenser davantage et d'investir davantage" dans le domaine de la défense, a-t-il confirmé. En attendant d'avoir un peu plus détails, les 27 pays ont donné "mandat, au delà des 500 millions d'euros supplémentaires qui ont déjà été décidés, d'aller vers une stratégie permettant des programmes de construction communs et des programmes d'achats communs", a souligné Emmanuel Macron. Les pays membres ont finalement bien poursuivi l'agenda de Versailles, le sommet européen des 10 et 11 mars à la suite l'invasion russe en Ukraine. Lors de ce sommet, les dirigeants européens avaient demandé à la Commission un état de lieux et des propositions.

Le chemin est encore long mais il semble que les 27 veuillent construire une autonomie stratégique, voire une indépendance en matière de défense, sur la base des propositions de la Commission européenne. Pour le chef de l'Etat, c'est clairement le signe que l'Europe a "besoin de s'équiper davantage, d'acheter davantage et aussi de bâtir une base industrielle et technologique de défense plus forte". Et d'affirmer que "cet argent que nous allons déployer doit s'accompagner aussi d'une stratégie industrielle, car il ne s'agit pas d'aller acheter des équipements qui sont faits ailleurs". Cette stratégie se poursuivra dans les prochains mois, a-t-il assuré.

Trois urgences identifiées

Trois urgences avaient été identifiées par la Commission : la reconstitution de stocks de munitions et d'armes déjà très bas avant la guerre en Ukraine et qui ont été depuis largement entamés par les livraisons à l'armée ukrainienne, les capacités de défense aérienne et le remplacement du matériel hérité de l'ère soviétique. Les Etats-Unis sont déjà sur les rangs pour équiper leurs alliés européens. Des systèmes de défense anti-aériens Patriot ont été fournis pour remplacer les systèmes russes S-300 fournis à l'Ukraine. Or l'UE a aussi un système de défense anti-aérien, celui du groupe Thales et de MBDA (système SAMPT). Les Européens produisent également des armes et des munitions. "Depuis 2006, 60% des achats d'armements européens ont été des importations de pays non européens", avait précisé mi-mai le commissaire europée, Thierry Breton.

Enfin, les dirigeants européens ont validé un instrument de soutien doté de 500 millions d'euros pour la période 2023 et 2024. Il sera créé d'ici à l'été pour des achats très ciblés d'armements destinés à protéger l'UE. Il est appelé par la suite à financer des achats groupés.