Et si l'américain General Electric parvenait à la suprise générale à motoriser l'Eurodrone

Aussi incroyable que celui puisse paraître, le programme de drone MALE européen, l'Eurodrone, pourrait voler avec des moteurs américains. Et plus précisément avec un moteur turbopropulseur développé par General Electric (GE), le Catalyst. Ce qui pose évidemment la problématique de l'autonomie stratégique de l'Europe et de la France en terme de souveraineté d'une part, voire de la capacité à exporter un système d'armes avec un équipement américain majeur à bord sans avoir à demander in fine l'autorisation à Washington.

Face à GE, le motoriste Safran Helicopter Engines (Safran HE) propose quant à lui le moteur Ardiden TP3, le seul turbopropulseur 100% européen pour des applications militaires. Safran HE a embarqué dans son programme quatre partenaires européens : les allemands MT-Propeller et ZF Luftfahrttechnik (ZFL), l'espagnol ITP et l'italien Piaggio Aerospace.

Une compétition en voie d'être tranchée

Cette compétition va être tranchée d'ici à deux semaines par Airbus Defence & Space, le maître d'oeuvre de l'Eurodrone, selon nos informations. Selon un porte-parole d'Airbus interrogé par La Tribune, le constructeur a précisé qu'il menait "actuellement un appel d'offres compétitif pour sélectionner le moteur de l'Eurodrone. Deux fournisseurs ont été présélectionnés à ce stade du processus,...