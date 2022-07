Eutelsat et OneWeb prêts à s'envoler ensemble

Déjà actionnaire minoritaire de OneWeb, l'opérateur français de satellites Eutelsat s'apprête à prendre le contrôle de son concurrent britannique. Selon Reuters, s'appuyant sur une information initiale de Bloomberg et citant deux sources proches des discussions, une opération pourrait être lancée dès ce lundi. Eutelsat a lui refusé de s'exprimer sur le sujet.

Après avoir échappé à la faillite au printemps 2020, OneWeb est aujourd'hui détenue entre autres par le groupe indien Bharti (30 %), Eutelsat (22,9 %) et le gouvernement britannique (17,6%). Le groupe français est entré au capital l'an dernier, via un premier investissement de 550 millions de dollars, avant d'accroître sa participation quelques mois plus tard pour 165 millions supplémentaires. Ce qui valorise OneWeb à plus de trois milliards de dollars.

Eutelsat affiche une capitalisation de 2,4 milliards d'euros à la Bourse de Paris et une dette nette de 3 milliards à fin 2021. Il est détenu principalement par la banque publique Bpifrance, à hauteur de 19,8 % (après un désengagement à hauteur de 6,7 % en février dernier), mais aussi par le fonds souverain China Investment Corporation, son quatrième actionnaire selon les données de Refinitiv.

Londres minoritaire, mais bien présent

Une fusion d'Eutelsat et OneWeb comporterait ainsi une dimension politique en associant des capitaux publics de la France, de la Chine et de la Grande-Bretagne, en plus de l'homme d'affaires indien Sunil Bharti Mittal qui deviendrait minoritaire.

En cas de rapprochement, la Grande-Bretagne conserverait des droits spéciaux sur OneWeb, selon l'une des sources de Reuters, notamment un droit de veto sur toute vente à des clients jugée dangereuse pour des raisons de sécurité et un droit de veto sur tout déménagement du siège social. Londres pourrait également s'opposer à toute relation commerciale susceptible de nuire aux « Five Eyes », l'alliance en matière de renseignements qui réunit l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Enfin, il aurait aussi un droit de regard sur la chaîne d'approvisionnement et les décisions de lancement.

Prendre du poids face à Space X et Amazon

Sur le plan opérationnel, ce rapprochement permettrait de renforcer Eutelsat et OneWeb dans la course engagée pour le développement de constellations de satellites en orbite basse face à des concurrents tels que Starlink, qui dépend de SpaceX, et Kuiper d'Amazon. Ces constellations sont considérées comme un nouveau moyen de déployer Internet haut débit à travers le monde.

OneWeb prévoit un réseau internet mondial opérationnel fin 2022 grâce à une constellation de 650 satellites. Environ les deux tiers sont aujourd'hui en service, notamment lancés par Arianespace sur Soyouz. Mais avec la guerre en Ukraine et le refroidissement des relations diplomatiques avec Moscou, le reste doit être mis en orbite par Space X. La firme d'Elon Musk a été choisi comme remplaçante, malgré la concurrence entre OneWeb et Starlink.