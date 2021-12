Spatial : OneWeb toujours dans la course pour mettre en service un internet mondial

Nouveau lancement de Soyuz depuis le cosmodrome de Baïkonour, nouveau succès. Opéré par Arianespace et sa filiale Starsem, le lanceur russe, tel un métronome, a mis sur orbite à une altitude de 450 kilomètres 36 nouveaux satellites de la constellation OneWeb, détenue par le groupe indien Bharti (30%), l'opérateur de satellites européens Eutelsat (22,9%) ainsi que le gouvernement britannique (17,6%), le groupe japonais Softbank (17,6%) et le conglomérat coréen Hanwa (8,8%). Grâce à ce nouveau vol, plus de 60% de la constellation, qui doit fournir un internet haut débit partout dans le monde, est désormais en orbite, portant le nombre de satellites en orbite à 394 (sur les 648 prévus). Des satellites fabriqués en Floride par OneWeb Satellites, entreprise commune entre OneWeb et Airbus Defence and Space.

"Nous sommes ravis d'annoncer un succès #OneWebLaunch11 , après avoir pris contact avec les 36 satellites. Cela nous amène à mi-chemin de notre constellation totale et plus près de notre vision d'une connectivité fiable et à faible latence pour tous", a twitté OneWeb.

Le douzième lancement d'Arianespace pour le compte de OneWeb, était un peu particulier. C'était la première fois effectivement que Soyuz embarquait 36 ​​satellites, au lieu des 34 habituels. "Cette amélioration de l'efficacité du vol permettra à Arianespace de mieux servir et de façon plus rapide les besoins de OneWeb", a expliqué Arianespace dans un communiqué. OneWeb prévoit un internet mondial opérationnel fin 2022. La constellation fournira une connectivité à haut débit et à faible latence à un large éventail de secteurs clients, notamment l'aviation, la marine, les entreprises et le gouvernement. Au cœur de son objectif, OneWeb cherche à apporter la connectivité aux endroits les plus difficiles à atteindre, là où la fibre ne peut pas atteindre, et ainsi à combler la fracture numérique.