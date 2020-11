L'armée de l'air veut 129 Rafale en service en 2025

Florence Parly l'a promis : l'armée de l'air aura bien 129 Rafale en service opérationnel en 2025. "J'ai bien l'intention de tenir cet engagement. Pour cela, je commanderai d'ici à la fin de l'année, en parallèle des commandes qui seront adressées pour la Grèce, douze avions destinés à compenser le prélèvement identique fait sur les appareils de notre armée pour satisfaire la commande grecque", avait-elle expliqué le 6 octobre dernier à l'Assemblée nationale. La commande de ces douze Rafale pour l'armée de l'air "complétera la mise en production des vingt-huit avions déjà prévus pour être livrés entre 2022 et 2024", a-t-elle précisé. Soit la tranche 4T2 (Rafale F3R). La France a jusqu'ici commandé 180 Rafale depuis le début du programme. L'armée de l'air et la marine en disposent actuellement de 152 appareils.

Un engagement à tenir

L'Armée de l'air tient beaucoup à ce que cette promesse soit respectée comme l'a rappelé le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace au Sénat le 21 octobre. "Le point de passage en 2025 à 129 Rafale est primordial, et les équipements (radars, armements) qui l'accompagnent sont tout aussi dimensionnants" pour "disposer d'une aviation de combat dimensionnée en quantité et qualité" et, donc, "répondre aux contrats opérationnels", a expliqué le général Philippe Lavigne. Et ce conformément à ce qui est inscrit en loi de programmation militaire (LPM).

Le ministère des Armées doit une nouvelle fois composer avec ce dilemme : assurer les contrats opérationnels de ses armées et permettre l'exportation de systèmes d'arme, un enjeu majeur du modèle économique de l'industrie de défense française. "Nous avons besoin d'exporter le...