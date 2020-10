Rafale : la France envisage une commande nationale en urgence

Après le "bang" dans le ciel parisien d'un Rafale portant secours à un appareil en difficulté qui a fait le buzz mercredi, c'est un autre "bang" qui se prépare dans le budget du ministère des Armées. L'Hôtel de Brienne va très rapidement commander des Rafale supplémentaires pour l'armée de l'air. Très certainement en 2020. Une commande liée à celle de la Grèce, qui va acheter à Dassault Aviation 18 Rafale F3R (12 d'occasion et 6 neufs) prélevés dans la flotte de l'armée de l'air et très certainement sur la chaine de production de Dassault Aviation au détriment des aviateurs français. Les Rafale de la Marine sont plus chers et plus complexes à défranciser.

Cette commande nationale prévue "à court terme" sera "simultanée" avec celle de la Grèce, a indiqué mercredi le directeur adjoint des opérations de la Direction générale de l'armement (DGA), Marc Howyan, lors d'un point presse du ministère des Armées. La signature du contrat grec est prévu en décembre. "Tout est sur la table et le sujet...