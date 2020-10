Comment Florence Parly veut minimiser l'impact du contrat Rafale en Grèce pour l'armée de l'air

"On essaie de jouer sur l'ensemble des paramètres pour vraiment paralyser les conséquences d'un prélèvement réalisé sur la flotte de l'armée de l'air, a expliqué au Sénat la ministre des Armées, Florence Parly. Je suis assez confiante sur le fait que ces impacts seront le plus limités possibles aussi bien pour l'armée de l'air que pour le budget du ministère des armées". (Crédits : Dassault Aviation)

Dassault Aviation devrait livrer 34 Rafale neufs (six à la Grèce et 28 à l'armée de l'air) entre 2022 et 2024. Puis le constructeur remettra aux aviateurs français 12 Rafale en 2025. Outre les six Rafale neufs, la Grèce a également acheté 12 Rafale d'occasion pour 400 millions d'euros.