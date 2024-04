Armement : les dépenses militaires des Etats n'ont jamais autant augmenté depuis 10 ans

Guerre en Ukraine et à Gaza, tensions avec la Chine... Les dépenses militaires dans le monde ont connu en 2023 leur plus forte augmentation en une décennie, soit 6,8%, atteignant 2.400 milliards de dollars en raison des conflits en cours, selon un rapport publié ce lundi par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri).

« Les dépenses militaires mondiales ont atteint un sommet et, pour la première fois depuis 2009, elles ont augmenté sur les cinq continents », a commenté Nan Tian, chercheur du Sipri.

Les hausses sont notables notamment en Europe, au Proche-Orient et en Asie, selon les chercheurs du Sipri.

Les Etats-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde et l'Arabie saoudite arrivent en tête des Etats ayant le plus dépensé. « Cela reflète la dégradation de la situation de la paix et de la sécurité dans le monde. Il n'y a pas vraiment de région où la situation s'améliore », relève le chercheur.

Les dépenses concentrées sur la guerre en Ukraine

La poursuite de la guerre sur le territoire ukrainien a entraîné une hausse des dépenses en Ukraine, en Russie, et « dans toute une série » de pays européens, a ajouté Nan Tian. La Russie a augmenté ses dépenses de 24% à 109 milliards de dollars, selon les estimations du Sipri, et depuis l'annexion de la Crimée en 2014, elle les a accrues de 57%.

De son côté, l'Ukraine a augmenté ses dépenses de 51% à 64,8 milliards de dollars mais le pays a aussi reçu 35 milliards de dollars d'aide, en majorité des Etats-Unis, ce qui équivaut à un investissement militaire équivalent à plus de 90% de celui de la Russie.

Si les budgets militaires des deux pays sont proches, ils représentent 37% du PIB de l'Ukraine et 58% des dépenses publiques du pays, selon le chercheur. Par contraste, elles représentent 5,9% du PIB de la Russie. « La marge de manoeuvre de l'Ukraine pour augmenter ses dépenses est maintenant très limitée », confie Nan Tian.

En Europe, c'est la Pologne qui a affiché la plus forte hausse des dépenses militaires, de 75% à 31,6 milliards de dollars.

Situation tendue au Proche-Orient et en Asie

Les dépenses ont également augmenté au Proche-Orient, où Israël, deuxième pays le plus dépensier de la région, a vu ses dépenses augmenter de 24%, pour atteindre 27,5 milliards de dollars en 2023, principalement en raison de l'offensive menée par le pays à Gaza en réponse à l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas.

L'Arabie saoudite, en tête de la région pour les dépenses et cinquième dans le monde, a augmenté les siennes de 4,3% à 75,8 milliards de dollars.

En Asie, la Chine a augmenté ses investissements militaires pour la 29e année consécutive, de 6% à 296 milliards de dollars alors que Pékin revendique la souveraineté sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, axe essentiel pour le commerce international. Et considère également Taïwan comme faisant partie de son territoire. Depuis des mois, Pékin a d'ailleurs intensifié la pression militaire sur Taipei en recourant à ce que les experts qualifient d'interventions en « zone grise », c'est-à-dire des tactiques d'intimidation sans aller jusqu'à la guerre.

Ainsi, le Japon a dépensé 50,2 milliards et Taïwan 16,6 milliards, soit une hausse de 11% pour chacun d'eux. D'autant que le Japon a approuvé fin 2023, d'allouer dans le budget 7.950 milliards de yens (50,7 milliards d'euros) pour la défense, une hausse de près de 17% sur un an. En vertu de sa constitution pacifiste, le Japon limite normalement sa capacité militaire à des mesures défensives. Néanmoins, le pays a adopté fin 2022 une nouvelle doctrine nationale de sécurité qui prévoit de porter son budget de la défense à 2% du PIB d'ici à 2027, alors qu'il était auparavant implicitement plafonné à environ 1% du PIB. Un véritable tournant.

Par ailleurs, le quatrième pays mondial, l'Inde, a accru ses dépenses de 4,3% à 83,6 milliards de dollars.

La première place revient aux Etats-Unis

Ce sont les Etats-Unis qui raflent la première place du podium pour les dépenses militaires. Le pays de l'Oncle Sam les a accrues de 4,3% à 916 milliards de dollars l'an dernier. D'autant que samedi, le Congrès américain a finalement adopté l'aide de 61 milliards de dollars réclamée par Joe Biden à l'Ukraine, bloquée depuis des mois en raison de réticences d'élus républicains.

Par ailleurs, la chambre des représentants a également voté une aide de 13 milliards de dollars d'assistance militaire à Israël, en guerre avec le Hamas. Ces fonds serviront notamment à renforcer le bouclier antimissile israélien, dit « Dôme de fer ». Plus de neuf milliards de dollars sont par ailleurs prévus pour « répondre au besoin urgent d'aide humanitaire à Gaza et à d'autres populations vulnérables dans le monde », selon un résumé du texte.

Comme Joe Biden l'avait réclamé, cette proposition de loi consacre également 8 milliards de dollars pour tenir tête à la Chine sur le plan militaire et venir en aide à Taïwan.

Lutte contre le crime

En Amérique centrale et aux Caraïbes, les dépenses ont été poussées par d'autres phénomènes, tels que la lutte contre le crime organisé. En République dominicaine, elles ont augmenté de 14% pour faire face aux violences des gangs en Haïti, pays voisin, qui se répercutent sur son territoire.

La tendance est la même en Afrique. La République démocratique du Congo (RDC) a plus que doublé (+105%) ses dépenses à 794 millions, la plus forte hausse mondiale, pour faire face aux tensions croissantes avec le Rwanda. Deuxième plus forte hausse (+78%), le Soudan du Sud a dépensé 1,1 milliard de dollars.

Les dépenses militaires sont, qui plus est, encore attendue en hausse. En effet, la guerre en Ukraine étant « loin d'être terminée », le Proche-Orient toujours à vif et l'Asie en proie à des tensions multiples, le chercheur du Sipri s'attend à une poursuite de la hausse des dépenses militaires. « On s'attend à ce que cette tendance à la hausse se poursuive pendant au moins quelques années encore », conclut-il.

(Avec AFP)