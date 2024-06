Armement : Berlin envisage d'acheter des avions de combat américains F-35

L'Allemagne enchaîne les annonces en matière d'armement. Ce vendredi, une source militaire a déclaré à l'agence Reuters que Berlin envisage d'acheter huit avions de combat F-35 supplémentaires fabriqués par le constructeur américain Lockheed Martin. Selon cette source, le Bundestag est en train de vérifier les coûts d'un tel achat.

Les huit appareils viendraient s'ajouter aux 35 que Berlin a déjà commandés. Pour rappel, en mars 2022, l'Allemagne avait annoncé vouloir acheter jusqu'à 35 avions de combat F-35 à Lockheed Martin, mais aussi des missiles et d'autres armes, pour un montant d'environ 10 milliards d'euros. Une commande qui a pour but de remplacer sa flotte d'avion Tornado, destinée à assurer sa mission nucléaire au profit de l'OTAN.

Les F-35 doivent principalement servir à transporter la bombe atomique américaine dans le cadre des opérations de dissuasion de l'OTAN tandis que les Eurofighter doivent prendre en charge surtout des opérations de brouillage électronique de systèmes de défense anti-aérien.

20 Eurofighter en plus

Cette annonce arrive deux jours après une autre déclaration tonitruante pour l'industrie de l'armement. Mercredi, le chancelier Olaf Scholz a déclaré que Berlin allait commander 20 nouveaux avions de combat de type Eurofighter.

S'exprimant lors du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Berlin (ILA), Olaf Scholz a déclaré que la commande au consortium européen, mené par Airbus, serait passée avant les prochaines élections législatives en Allemagne, prévues au second semestre 2025. Il n'a pas précisé le montant de l'enveloppe qui sera consacrée à cette nouvelle tranche de l'Eurofighter.

« Nous assurerons une charge de travail continue » au site allemand de fabrication des Eurofighter à Manching (sud), a déclaré Olaf Scholz lors de l'inauguration de l'ILA ce mercredi. C'est « un gage de sécurité pour Airbus, pour le site, mais aussi pour toute la chaîne de sous-traitance », a-t-il ajouté.

La confirmation de cette nouvelle commande était attendue par les industriels pour succéder à l'actuelle tranche de 38 Eurofighter acquis par l'Allemagne il y a quatre ans, pour près de 5,5 milliards d'euros, et dont la livraison est prévue entre 2025 et 2030. Cela faisait alors en 2020 « de l'Allemagne le pays ayant passé le plus grand nombre de commandes dans le cadre du plus grand programme de défense européen ».

L'Allemagne en quête d'armes

L'Allemagne a engagé depuis le début l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 un tournant historique concernant sa politique de défense, après plusieurs décennies de sous-investissement. Berlin, particulièrement inquiète du comportement belliqueux de Moscou, a même baptisé de « Zeitenwende» (le tournant) sa nouvelle réalité géopolitique, depuis l'invasion de l'Ukraine et a décidé de rapidement se réarmer.

Le gouvernement compte notamment sur un fonds spécial de 100 milliards d'euros annoncé le 24 février 2022 et qui devrait être progressivement intégré aux budgets militaires annuels, jusqu'à épuisement en 2027 pour se réarmer. « Bientôt, l'Allemagne aura la plus grande armée conventionnelle d'Europe », assurait le chancelier Olaf Scholz lors de cette annonce. Quelques semaines plus tard, il précisait que Berlin allait atteindre les 2% de PIB par an pour la défense le plus rapidement possible. Ce qui permettrait à l'Allemagne de concrétiser le plus gros budget des pays européens de l'OTAN.

Alors qu'il ne consacrait que 1,2% de son PIB à son armée en 2018, Berlin vise, en effet, l'objectif de 2% en 2024, soit 84 milliards d'euros. Une somme importante face aux 50 milliards (1,57% de son PIB) qu'elle a consacrés à son armée en 2023.