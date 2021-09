La Grèce passe une nouvelle commande de Rafale

Bonne nouvelle pour Dassault Aviation : le groupe aéronautique, qui avant signé son premier contrat d'exportation du Rafale en Europe avec la Grèce, pour un montant de 2,4 milliards d'euros (12 appareils d'occasion et six neufs), engrange une nouvelle commande d'Athènes, avec six Rafale supplémentaires. Au total, la Grèce se portera donc acquéreur de 24 avions de combat Rafale, une décision aussitôt saluée par Florence Parly, ministre de la défense, ce dimanche.

Confrontée à de lourdes tensions avec la Turquie, la Grèce, membre de l'OTAN comme la Turquie, a décidé de renforcer sensiblement ses capacités de défense. « J'ai annoncé l'achat de 18 Rafale. Il y en aura bientôt 24 », a ainsi indiqué samedi, le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, lors du Salon international de Thessalonique.

Renforcer ses capacités militaires

Un premier appareil a été livré en juillet dernier, prélevé sur le stock de l'armée de l'air française. La France s'est en effet engagée à livrer le plus rapidement possible les appareils. Parallèlement, la Grèce négocie avec les États-Unis une extension de cinq ans de son accord de coopération et de la défense avec les Etats-Unis. Un accord qui pourrait se traduire par une présence militaire américaine renforcée en Grèce.

La décision de la Grèce de renforcer et de moderniser ses capacités militaires remontent à septembre 2020 lorsque la Turquie avait engagé des explorations gazières dans des zones maritimes disputées entre la Turquie d'une part, et la Grèce et Chypre d'autre part. La France était alors intervenue en soutien de la Grèce en envoyant des Rafale et des navires de guerre dans le secteur. La mission principale des Rafale sera donc d'assurer l'intégrité territoriale de la Grèce, notamment dans les îles méditerranéennes.

Nouveau succès commercial

Pour Dassault Aviation, ce contrat représente un nouveau succès commercial pour le programme Rafale, d'autant plus emblématique qu'il concerne un pays européen. Dans la foulée de ce premier contrat européen, la France avait d'ailleurs vendu, fin mai, 12 avions d'occasion à la Croatie.

Auparavant, le groupe industriel a signé des contrats importants à l'international, avec le Qatar (36 avions), l'Egypte (24 exemplaires) et l'Inde (36). L'Égypte a en outre confirmé en mai un contrat pour l'achat de 30 Rafale supplémentaires.

Les ventes de Rafale ont dopé le chiffre d'affaires semestriel du groupe, à son niveau d'avant crise, à 3,1 milliards d'euros, contre 3 milliards au premier semestre 2009. Au cours du semestre, 13 avions Rafale ont été livrés.