Le Qatar paie son acompte pour les 12 Rafale supplémentaires

Les 12 Rafale supplémentaires au Qatar, c'est fait ! "La levée d'une option de 12 Rafale par le Qatar est entrée en vigueur ce jour", a annoncé mardi soir Dassault Aviation dans un communiqué. Ce qui veut dire que le Qatar a versé un acompte à l'avionneur. Ce contrat avait été signé à Doha, le 7 décembre 2017, en présence du président de la République, Emmanuel Macron, et le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani. Le Qatar et l'avionneur ont convenu d'une nouvelle option pour 36 Rafale supplémentaires.

Cette nouvelle commande ferme faisait suite à un contrat signé le 4 mai 2015 entre Doha et Dassault Aviation pour l'acquisition de 24 Rafale (six en version biplace et 18 en version monoplace).. Avec ces deux commandes, ce sont donc 36 Rafale qui seront opérés par l'armée de l'air qatarienne. Au total, Dassault Aviation a vendu 96 Rafale à l'exportation. Outre les 36 au Qatar, l'avionneur a obtenu deux autres commandes, dl'une de 36 en Inde et l'autre de 24 en Egypte.