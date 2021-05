Et la Croatie volera en Rafale !

Et de trois ! Après la Grèce et l'Égypte en 2021, c'est au tour de la Croatie de s'offrir le Rafale F3R de Dassault Aviation qui est proposé par la France. Ou plus exactement de sélectionner l'avion de combat tricolore qui sera prélevé dans la flotte de l'armée de l'air (12 appareils : 2 biplaces et 10 monoplaces) en dépit d'une pression maximale de Washington sur les autorités croates pour qu'elles montent à bord du F-16. Après la sélection du Rafale, Zagreb va négocier avec Paris plusieurs mois pour signer un contrat de 12 Rafale d'occasion armés de missiles air-air MICA, de bombes AASM et enfin d'un canon de 30 mm avec ses munitions, selon nos informations. La France s'engage aussi à donner une formation et un entrainement aux pilotes croates. Soit un contrat global évalué à environ 999 millions d'euros.

Selon le Premier ministre Andrej Plenković, "c'est le plus gros investissement en matière d'armement croate. Nous augmentons notre capacité de puissance de combat de l'armée croate dans les 30 à 40 prochaines années, ce qui est le plus grand garant de la paix. La commission a étudié de façon approfondie les offres. Une étude sur l'acquisition d'aéronefs a été adoptée à l'unanimité. Le gouvernement considère que l'offre française est la meilleure : 12 avions Rafale F3R (...) Pour le meilleur montant financier, la Croatie obtient l'avion le mieux noté et le mieux équipé. Le montant de 999 millions d'euros est la meilleure offre et la France fournit le meilleur paiement échelonné".

L'objectif est de signer un contrat avant la fin de l'année pour pouvoir livrer les six premiers Rafale fin 2023, début 2024, puis un deuxième paquet, fin 2024, début 2025 pour remplacer les vieux MiG hors d'âge de l'armée de l'air croate, dont la fin de parcours est prévu en 2024. Les appareils prélevés dans l'armée de l'air française ont une moyenne d'âge de près de 10 ans et auront un potentiel d'utilisation d'au moins 30 ans. Ce n'est certes pas le contrat du siècle pour la France mais cela reste néanmoins un contrat de plus pour le Rafale. Et il a été obtenu dans un pays européen, le deuxième après la Grèce. Ce qui est clairement la priorité de la ministre des Armées Florence Parly en matière d'exportation.

La liberté d'utilisation du Rafale

La France avait déposé le 10 novembre dernier une offre de Rafale compatibles à la fois pour les missions de l'OTAN et de l'UE dans le cadre du renouvellement de la flotte croate d'avions de combat. "Un projet qui serait structurant pour la coopération entre nos deux pays, et pour une Europe de la défense plus forte", avait alors expliqué sur Twitter la ministre des Armées Florence Parly lors de sa visite en novembre 2020 en Croatie. Et l'offre commerciale française était compétitive. La proposition de Paris s'élèverait donc à moins de 1 milliard d'euros tandis que l'autre favori (Lockheed Martin) proposait le F-16 Block 70/72 Viper neuf (Lockheed Martin) pour un montant évalué entre 1,6 et 1,8 milliard d'euros. Mais le groupe américain aurait considérablement fait baisser leur offre.



C'est un succès personnel pour Florence Parly. Ces derniers jours, Paris et Dassault Aviation croyaient aux chances du Rafale. "Nous continuons à penser que nous avons vraiment de très bonnes chances", expliquait une source proche du dossier. A raison et ce, en dépit d'un certain scepticisme généré par le lobbying forcené des Américains sur les Croates. Florence Parly s'était d'ailleurs rendue l'année dernière deux fois en Croatie en moins d'un an. Ce qui était la première visite d'un ministre de la Défense français depuis l'indépendance du pays. L'offre française a fini par triompher en Croatie face à l'ogre américain. L'atout numéro un du Rafale reste sa liberté d'utilisation. Ce qui n'est pas le cas avec un avion américain. Les Croates l'ont bien compris...