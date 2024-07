La météo, le facteur imprévisible qui peut contrarier le vol inaugural d'Ariane 6

C'est le jour J et la tension monte à Kourou à quelques heures du vol inaugural d'Ariane 6 prévu à 20 heures (heure de Paris). Car c'est un lancement sous très haute tension comme l'illustre le survol régulier de trois Rafale, venus de France, au-dessus du Centre spatial guyanais (CSG). Ce qui est très rarissime... La France montre ses muscles pour dissuader toute tentative de déstabilisation d'un lancement attendu par toute l'Europe spatiale au regard d'un contexte international tendu. Et ce n'est que la partie visible du dispositif de sécurité, qui a également pris en compte d'éventuelles cyberattaques. Des mesures classiques sont également mises en œuvre avec le blocage des trafics aérien et maritime.

La météo, un critère crucial

Mais, les trois avions de combat tricolore ne pourront rien face à un « adversaire » redoutable, la météo. Car Ariane 6 n'est pas à l'abri d'un nuage orageux à 6.500 mètres d'altitude. Une météo défavorable dans une zone de 10 km autour de la base de lancement pourrait entrainer une suspension temporaire de la chronologie, voire un report du vol. « Nous devons assurer la sécurité des biens et des personnes » lors d'un lancement en Guyane, explique Anne-Sophie Chassagnou, spécialiste météo détachée au CNES et habilitée à délivrer un feu rouge au décollage d'Ariane 6.

Le dernier point météo se déroule en général 10 minutes avant le vol. Jusqu'ici tout va bien, y compris au point de météo prévu à 9h (heure locale, 14H, heure Paris) juste avant le remplissage en ergols du lanceur, mais, en Guyane, la météo peut vite évoluer... Il pleuvait mardi matin quand le portique mobile géant, qui protégeait jusque-là Ariane 6, s'est retiré à 120 mètres du lanceur lourd européen.

La foudre et le vent

Qu'est-ce que l'Agence spatiale européenne (ESA), le CNES et ArianeGroup redoutent le plus pour un lancement, en dehors d'une anomalie technique majeure ? Six critères en matière de météo, précise Anne-Sophie Chassagnou : trois concernent les vents (vents côtiers de plus de 36 km/heure, vents sur la base de lancement et vents en altitude, qui pourraient pousser des débris d'une explosion vers des zones habitées) et trois autres impliquent la foudre (foudroiement du lanceur au sol et deux critères pour le foudroiement du lanceur en vol).

Depuis 1979, les conditions météo ont été responsables de près de 16% des reports de vol. Et le mois de juillet en Guyane est au cœur d'une période d'orages et de vents en altitude. Anne-Sophie Chassagnou se veut relativement rassurante sur la fenêtre du tir mais beaucoup moins, sur les jours suivants. Mais elle prendra « zéro risque ».