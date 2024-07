🔴 Suivez en direct vidéo le tir inaugural d'Ariane 6

C'est un moment clef : l'Europe s'apprête à lancer pour la première fois la fusée Ariane 6, qui doit lui redonner un accès indépendant à l'espace, un enjeu stratégique, et lui permette d'exister face à SpaceX. Ce 9 juillet, entre 20H et minuit heure de Paris, l'Agence spatiale européenne (ESA) doit effectuer le tir inaugural du lanceur lourd depuis le centre spatial guyanais à Kourou.

👉 Suivez en direct, ci-dessous, le décollage d'Ariane 6 depuis Kourou

Les quatre ans de retard du programme Ariane 6, qui a coûté 4,5 milliards d'euros, ont mis en lumière la fragilité européenne. Depuis le dernier vol d'Ariane 5 il y a un an, les Européens ne peuvent plus mettre en orbite par eux-mêmes un satellite. Et depuis l'invasion de l'Ukraine, ils n'ont plus accès au lanceur moyen russe Soyouz, tiré pendant 10 ans depuis la Guyane, et la fusée Vega-C est clouée au sol depuis fin 2022 après un accident.

