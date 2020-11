La souveraineté passe par des armements développés et conçus de façon indépendante

Il faut garantir les moyens d'assurer la course technologique et éviter la captation des entreprises ou des données par d'autres puissances (ici sur la photo, Helios 2A).

Paris Air Forum. La France s’est dotée d’une boite à outils très complète pour protéger la Base industrielle et technologique de défense (BITD) pour contrôler les investissements étrangers en France (IEF). La Direction générale des entreprises (DGE) et la Direction générale de l'armement (DGA) veillent. Mais cela suffira-t-il dans une période inédite où la survie de certaines start-ups, PME et ETI de la BITD est clairement en jeu ? Qui va passer le cap, qui va dans le mur ? A l'occasion du Paris Air Forum, Françoise Dumas (présidente de la commission de Défense nationale et des forces armées de l'Assemblée Nationale, Antoine Bouvier (directeur de la stratégie, des fusions acquisitions et des affaires publiques chez Airbus), Thomas Courbe (directeur général des entreprises) et François Mestre (chef du Service des affaires industrielles et de l'intelligence économique à la DGA) ont participé à la table-ronde intitulée "Souveraineté : quelle stratégie et quels outils pour préserver la BITD française ?"