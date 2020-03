Lanceurs : Bruno Le Maire veut un rapprochement entre ArianeGroup, Avio et OHB

Quand le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'empare des dossiers spatiaux, cela décoiffe toujours. C'était le cas en novembre 2017 quand il évoquait Ariane 6 face au lanceur Falcon 9 de SpaceX. C'est le cas encore aujourd'hui quand il lui "semble indispensable de réfléchir au rapprochement des trois acteurs européens que sont Avio en Italie, OHB en Allemagne et ArianeGroup en France", a indiqué début mars Bruno Le Maire lors d'une audition au Sénat. Très clairement, il évoque un rapprochement entre les principaux industriels de la filière lanceur. Les trois groupes travaillent tous sur Ariane 6. Pour sa part, le président exécutif d'Airbus Guillaume Faury n'envisage pas à court terme une fusion entre Airbus et Thales dans la filière satellite.

Berlin et Paris appellent à une consolidation

Cette intervention de Bruno Le Maire arrive cinq mois après la Déclaration franco-allemande du 16 octobre dernier à Toulouse. Les deux gouvernements appelaient alors les acteurs industriels à "développer des mesures de consolidation afin d'améliorer la maîtrise des coûts et la compétitivité internationale, ainsi que de renforcer le secteur européen des lanceurs spatiaux, en étroite coopération avec leurs partenaires européens, notamment l'Italie".

"Le développement de l'aventure spatiale européenne étant stratégique pour notre indépendance, il serait bon que des rapprochements puissent s'opérer afin que nous puissions dégager des capacités d'investissement et des moyens financiers plus importants, a souligné Bruno Le Maire. Je rappelle que c'est grâce à l'aventure spatiale européenne que le système de géolocalisation Galileo, qui est aujourd'hui plus performant que le GPS, a pu être développé. Il garantit notre souveraineté en cas de conflit ou de difficulté majeure".