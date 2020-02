Spatial : Jan Wörner ne sollicite pas une prolongation de son mandat à la tête de l'ESA

Dans un message adressé aux personnels de l'Agence spatiale européenne (ESA), le directeur général de l'ESA Jan Wörner a annoncé samedi qu'il ne demandera pas une nouvelle prolongation de son mandat pour deux ans supplémentaires. Il avait pris la tête de l'ESA fin 2014, puis avait été prolongé (décision prise en 2018) jusqu'en juin 2021, soit deux années supplémentaires. Pour cette prolongation, Jan Wörner évoque des "jeux très sales", des "mensonges" et des "rumeurs", qui se sont propagés "intentionnellement afin de me faire du mal" et, "en même temps", de "blesser la constitution démocratique de l'ESA". Jan Wörner devrait officiellement annoncer très rapidement cette décision pour mettre un terme à tous les projets concernant des opérations de déstabilisation.

Il explique dans son message qu'en 2020, il n'est "pas prêt à être à nouveau au centre des discussions (Ndlr: pour sa prolongation) au détriment de l'ESA et de son organisation démocratique". Il assure qu'"encore une fois les médias ont été utilisés pour nuire à ma fonction". Depuis la conférence ministérielle de Séville Space19+, où l'ESA a obtenu des Etats membres une enveloppe budgétaire historique de plus de 14 milliards d'euros, la prolongation d'un nouveau mandat de Jan Wörner était au centre des discussions entre les Etats membres de l'ESA. Notamment de la France et de l'Allemagne. Tout comme certaines capitales, Paris n'est pas satisfait du directeur général de l'ESA. Mais Jan Wörner avait bénéficié d'un très fort soutien de la délégation allemande à Séville et de ses alliés quand le sujet de son départ a été abordé. Berlin souhaitait semble-t-il le proposer pour un troisième mandat.

La France va-t-elle proposer Jean-Yves Le Gall ?

Dans la bataille pour succéder à Johann-Dietrich Wörner, que va faire la France ? Va-t-elle présenter un candidat ce qu'elle n'avait pas fait lors de la première reconduction de Jan Wörner (65 ans) ? La réflexion de sa succession est lancée. Une décision devra être prise avant l'été 2020. Si la France présentait un candidat, Jean-Yves Le Gall pourrait l'être. Il est même l'un des rares, sinon le seul, à pouvoir postuler mais il préconise d'être renouvelé au CNES avant. "Ce serait l'intérêt de la France de proposer quelqu'un de bonne qualité comme Jean-Yves Le Gall, assure une source proche du dossier. Mais est-ce crédible pour la France d'avoir le commissaire chargé des questions spatiales et un directeur général à l'ESA. C'est à voir mais la France ne part pas du tout perdante".