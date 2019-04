Le groupe d'électronique de défense allemand Hensoldt s'offre la pépite française Nexeya

Le groupe d'électronique de défense allemand Hensoldt a décidé d'acquérir une grande partie des activités de la PME française Nexeya, basées notamment en France. La Tribune avait révélé l'intérêt du groupe allemand, détenu par le fonds américain KKR, pour Nexeya, fournisseur de solutions électroniques et de prestations de services pour les marchés de l'aéronautique, de la défense, de l'énergie et des transports. La transaction sera probablement réalisée au cours du troisième trimestre 2019, une fois toutes les autorisations nécessaires accordées.

En revanche, le périmètre de cette opération de rachat exclut l'activité spatiale de Nexeya (Nexeya Space, qui réalise autour de 16 millions d'euros) et certaines activités de défense liées à la préservation de la souveraineté française (une dizaine de millions). Grâce au CNES, cette PME toulousaine a également pu lancer une filière de nanosatellites en France. Le ministère des Armées s'est donc opposé au rachat par un groupe étranger de ces activités critiques qui, à terme, pourraient être revendues par Nexeya.

Hensoldt se renforce en France

Hensoldt reprend l'activité de tests et d'intégration et celle des prestations de services ainsi que l'essentiel de l'activité des systèmes de gestion de missions et des solutions de conversion de puissance de Nexeya, à l'exception de celle concernant la dissuasion océanique française. Ces activités représentent 95 millions d'euros de chiffre d'affaires (sur un chiffre d'affaires global de 125,5 millions d'euros pour l'exercice 2017-2018) avec un effectif d'environ 620 collaborateurs. Nexeya travaille avec de grands donneurs d'ordres français et internationaux comme Airbus, le CEA, les chinois Comac/Avic, le CNES, Naval Group, la direction générale pour l'armement (DGA), Safran, Thales.

"Nexeya renforce notre base industrielle, principalement en France, non seulement en nous offrant un meilleur accès aux clients, mais en élargissant également notre portefeuille de produits", a expliqué le PDG d'Hensoldt, Thomas Müller, cité dans le communiqué publié vendredi

Nexeya cherchait un partenaire pour se développer

Nexeya cherchait depuis plusieurs mois à s'adosser à un groupe puissant afin d'accélérer son développement à l'international et acquérir une taille critique plus significative. Les trois actionnaires de cette très belle PME française - Jean-Yves Rivière, Philippe Gautier et Jérôme Giraud -, réunis dans une holding de tête, Nexeya Invest, société par action simplifiée, avaient alors engagé des négociations, dont Hensoldt. "Nexeya bénéficiera de la croissance mondiale notamment sur ses différents segments d'Hensoldt ainsi que d'une capacité d'investissement plus élevée et de l'accès à son large portefeuille de compétences", a expliqué Thomas Müller.

Pour Hensoldt, présent en France depuis 2018 dans le domaine de la communication et de l'identification ami/ennemi (IFF), cette opération ouvre un nouveau chapitre en France qui est, selon Hensoldt, un "marché particulièrement clé". "En associant nos savoir-faire complémentaires, nous proposerons des produits novateurs et de nouvelles offres à haute valeur ajoutée", a estimé Thomas Müller.