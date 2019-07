Les déboires du 737 MAX plongent Boeing dans le rouge vif

La facture du B 737 MAX est très salée pour Boeing : près de 8 milliards de dollars depuis l'immobilisation de l'avion à la suite de l'accident d'un appareil de ce type d'Ethiopian Airlines le 10 mars dernier quelques mois après celui de Lion Air fin octobre 2018. Le MCAS, le système anti-décrochage de l'avion est impliqué dans ces deux accidents qui ont fait 346 morts.

Perte de près de 3 milliards de dollars

Boeing a fait état mercredi d'une perte de 2,94 milliards de dollars au deuxième trimestre (contre un bénéfice de 2,20 milliards de dollars un an plus tôt), en raison d'une charge déjà annoncée de cinq milliards liée à l'immobilisation à travers le monde du 737 MAX. Il s'agit de la plus importante perte trimestrielle en une décennie,

La semaine dernière, le constructeur américain a annoncé qu'il inscrirait une charge après impôts de 4,9 milliards de dollars (4,3 milliards d'euros) dans ses comptes du deuxième trimestre pour notamment indemniser les compagnies aériennes dont les livraisons de 737 MAX ont été suspendues. A ce stade, la crise du 737 MAX a coûté plus de 8 milliards de dollars à Boeing. Le constructeur aéronautique mondial a également annoncé un nouveau retard dans son programme 777X en raison d'un problème de moteur, repoussant le premier vol à 2020.

L'arrêt de la production du 737 MAX envisagée

Lors d'une conférence téléphonique après la publication de ces résultats, le PDG de Boeing, Dennis Muilenburg, a déclaré que le groupe pourrait envisager de nouvelles réductions de la production de 737, aujourd'hui de 42 exemplaires par mois, voire de la suspendre le cas échéant. Ce qui serait un coup dur pour les fournisseurs appelés jusqu'ici à maintenir la production. En avril, Boeing a réduit ses cadences de production du MAX de 52 à 42 appareils par mois. Pour autant, si l'appareil devait être remis en service d'ici à la fin de l'année, Boeing pourrait augmenter à 57 unités mensuelles en 2020. Pour rappel, l'avionneur américain a maintenu la production pour pouvoir, une fois la solution logicielle certifiée, l'intégrer sur les appareils déjà construit et livrer rapidement les appareils aux compagnies aériennes.

Remise en service d'ici à la fin de l'année?

Reste à voir quand l'appareil pourra revoler. Mi-juin, l'avionneur tablait sur une reprise des vols fin août-début septembre. Après une rencontre qui s'est tenue le 14 juin entre des membres de l'AESA (l'agence de sécurité européenne) et la FAA (agence fédérale de l'aviation civile américaine) une campagne d'essais en vol était prévue en juillet. Mais ce calendrier a été remis en question après la découverte de nouveaux problèmes.

La semaine dernière, Boeing évoquait une remise en service au "début du quatrième trimestre" 2019 (octobre-décembre). Le groupe aéronautique travaille à un correctif logiciel qu'il espère, selon des sources proches du dossier, présenter d'ici septembre aux autorités de régulation de l'aviation civile pour sa certification. Pour certains experts, ce calendrier est très ambitieux. Aujourd'hui, la direction n'a pas donné de calendrier.

"C'est la FAA (agence fédérale de l'aviation américaine) et les autres régulateurs aériens globaux qui vont déterminer quand est-ce que le 737 MAX retourne en service", a insisté mercredi Dennis Muilenburg. "Nous travaillons sans relâche pour répondre à leurs exigences. Ce processus est dynamique et implique un dialogue permanent", a-t-il ajouté.

En tout cas, Southwest, American Airlines et United Airlines, les trois principales compagnies aériennes disposant du MAX dans leur flotte, ont pendant ce temps annulé leurs vols sur cet avion jusqu'à début novembre. Le manque de visibilité sur le retour dans le ciel du MAX faisait reculer l'action de près de 3,08% à Wall Street.

La direction a déclaré qu'il publierait ultérieurement de nouvelles prévisions pour l'année, les objectifs actuels ne tenant pas compte de la crise du 737 MAX.

Plongeon des ventes

Sur le trimestre clos au 30 juin, les ventes ont plongé de 35% à 15,75 milliards de dollars, sous le consensus qui était en moyenne de 18,55 milliards, selon les données IBES de Refinitiv.

Le flux de trésorerie disponible est tombé à -1,01 milliard de dollars sur les trois mois à fin juin, premier trimestre complet depuis l'interdiction de vol du MAX. Les analystes prévoyaient -2,9 milliards de dollars, toujours selon Refinitiv.

"Même si les résultats du deuxième trimestre dans leur ensemble semblent plutôt sombres, ils ne sont pas aussi mauvais que ce que nous avions prévu", commente Robert Stallard, annalyste chez Vertical Research Partners.

Outre les régulateurs, Boeing affirme discuter également avec les compagnies aériennes avec qui le groupe a organisé plus d'une douzaine de conférences téléphoniques et près de 225 sessions de tests sur simulateur du système anti-décrochage MCAS, mis en cause dans les accidents d'Ethiopian Airlines et Lion Air.

Des réunions téléphoniques hebdomadaires sont également tenues pour aider, selon Boeing, les compagnies aériennes à être prêtes sur le plan technique pour opérer les avions une fois l'interdiction de vol levée.