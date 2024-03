Les Etats-Unis premier exportateur d'armes au monde, la France au deuxième rang (Sipri)

Sans surprise, les Etats-Unis ont été le premier exportateur d'armes au monde sur la période 2019-2023. Un leadership qui augmente très fortement par rapport à la période précédente. Les exportations américaines ont augmenté de 17 % entre 2014-2018 et 2019-2023. Et mécaniquement, selon le Sipri (Stockholm International Peace Research Institute), la part américaine dans le total des exportations mondiales « est passée de 34 % à 42 % ». Sur cette période, les États-Unis ont livré des systèmes d'armes majeurs à 107 pays en 2019-23, « soit plus qu'au cours de n'importe quelle autre période quinquennale précédente et bien plus que tout autre exportateur d'armes », a analysé le Sipri.

« Les États-Unis ont accru leur rôle de fournisseur mondial d'armes en exportant plus d'armes vers plus de pays qu'ils ne l'ont jamais fait par le passé », a souligné Mathew George, directeur du programme Transferts d'armes du Sipri. « Cela se produit à un moment où la domination économique et géopolitique des États-Unis est remise en cause par les puissances émergentes ».

L'Europe achète américain tous azimuts

Les pays européens ont pleinement contribué à la croissance des exportations d'armes des Etats-Unis. Selon le Sipri, environ 55 % des importations d'armes par les pays européens sur la période 2019-23 proviennent des États-Unis, contre 35 % en 2014-18. « Plus de la moitié des importations d'armes des États européens proviennent des États-Unis », a précisé le directeur du Sipri, Dan Smith, « alors que dans le même temps, l'Europe est responsable d'environ un tiers des exportations mondiales d'armes, dont d'importantes quantités sont issues de la région, ce qui reflète la forte capacité militaro-industrielle de l'Europe ».

« Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les États européens membres de l'OTAN importent des armes en provenance des États-Unis, notamment l'objectif de maintenir des relations transatlantiques ainsi que des questions plus techniques, militaires et liées aux coûts, a-t-il expliqué. Si les relations transatlantiques venaient à changer dans les années à venir, les politiques d'acquisition d'armes des États européens pourraient également changer ».

Les importations d'armes par les pays européens sont 94 % plus élevées en 2019-23 qu'en 2014-2018, a constaté le Sipri. Les Etats-Unis s'octroient la part du lion avec 55 % des importations d'armes par les pays européens sur la période 2019-2023, soit une augmentation substantielle par rapport aux 35 % en 2014-2018. Les pays européens ont très peu acheté en Europe, l'Allemagne et la France, fournissant respectivement 6,4 % et 4,6 % des importations d'armes en Europe. Grâce au soutien des pays occidentaux dans la guerre russo-ukrainienne, Kiev est devenue le plus grand importateur européen d'armes sur cette période et le quatrième au monde. Au moins 30 pays ont fourni à Kiev des armes à titre d'aide militaire dès février 2022.

La France devant la Russie au deuxième rang mondial

Selon le Sipri, la Russie est devenue pour la première fois le troisième plus grand exportateur d'armes, juste derrière la France. En raison notamment du conflit ukrainien, les exportations d'armes de la Russie ont chuté « de 53 % entre 2014-18 et 2019-23 », selon le Sipri. Cette forte baisse a été rapide au cours des cinq dernières années et, alors que la Russie a exporté des armes majeures vers 31 pays en 2019, elle n'en a exporté que vers 12 en 2023. Les pays d'Asie et d'Océanie ont reçu 68 % du total des exportations russes d'armement sur la période 2019-23, dont 34 % pour l'Inde et 21 % pour la Chine.

Les exportations d'armes de la France ont augmenté de 47 % entre 2014-18 et 2019-23, ce qui en fait, pour la première fois, selon le Sipri, le deuxième plus grand exportateur d'armes au monde, juste devant la Russie. La plus grande part des exportations d'armes de la France (42 %) est destinée aux pays d'Asie et d'Océanie, et 34 % aux pays du Moyen-Orient. « Le principal destinataire des exportations françaises d'armes est

l'Inde, avec près de 30 % de ses exportations. L'augmentation des exportations françaises d'armements est due en grande partie aux livraisons d'avions de combat à l'Inde, au Qatar et à l'Égypte », a précisé le Sipri. La France a notamment l'avion de combat Rafale à plusieurs pays du Proche et Moyen Orient et en Asie (Inde, Égypte, Qatar, Émirats Arabes Unis, Indonésie...)

« La France profite de la forte demande mondiale pour dynamiser son industrie d'armement par le biais des exportations, a précisé Katarina Djokic, chercheuse au Sipri. La France a particulièrement réussi à vendre ses avions de combat hors d'Europe ».

Diminution des ventes d'armes

Selon le Sipri, le volume mondial des transferts internationaux d'armes a légèrement diminué de 3,3 % entre 2014-18 et 2019-23). À eux seuls, les États-Unis et les pays d'Europe occidentale représentent 72 % du total des exportations mondiales d'armes en 2019- 23, contre 62 % en 2014-18. Parmi les principaux exportateurs d'armes, deux

d'entre eux ont vu leurs exportations augmenter : Italie (+86 %) et Corée du Sud (+12 %). En revanche, cinq autres ont connu une baisse : Chine (- 5,3 %), Allemagne (- 14 %), Royaume-Uni (- 14 %), Espagne (- 3,3 %) et Israël (- 25 %).