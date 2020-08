OneWeb : "une génération ancienne et une architecture non exempte de défauts"

Sur OneWeb, le général Michel Friedling, commandant du commandement de l'espace, a été très clair. Il a même taillé "un joli costard" à la constellation. Lors d'une audition à l'Assemblée nationale début juillet, il a estimé que "si l'on compare à d'autres projets, OneWeb proposait une génération ancienne et une architecture non exempte de défauts". "D'un point de vue militaire même si ses constellations d'orbite basse peuvent fournir des services à la défense et aux armées, OneWeb n'était pas la meilleure option", a-t-il également expliqué. Au passage, il a révélé que la France avait "envisagé la reprise de OneWeb, sachant que Airbus et Arianespace sont impliqués dans ce projet de constellation".



"Certes, la crise du covid a...