F-35 aux Emirats Arabes Unis : le drôle de jeu entre les Etats-Unis et Israël

Agréée par l'administration Trump, puis suspendue par Joe Biden, la vente de 50 F-35 aux Émirats Arabes Unis pour plus de 10 milliards de dollars a provoqué de très fortes interrogations en Israël. Et ce quand bien même Tel-Aviv et Abu Dhabi aient normalisé leurs relations. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et les services secrets de l'État hébreu, le Mossad, ont approuvé cette opération à la condition qu'elle soit très encadrée tandis que le ministère de la Défense y était fermement opposé.

Pourquoi ce feu vert ? En dépit d'une crainte d'un réarmement massif des pays arabes dans la région, trois raisons ont finalement poussé Israël à accepter cette vente d'armes aux EAU : la confirmation par les Etats-Unis du maintien de la supériorité technologique militaire d'Israël sur les pays arabes, y compris les EAU ; la stratégie de "containment" (endiguement) de l'Iran ; et, enfin, l'ouverture du marché de l'armement des pays arabes pour l'industrie d'armement...