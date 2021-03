SCAF : l'opération de déminage d'Airbus

Mais pourquoi Airbus a-t-il attendu aussi longtemps pour s'expliquer sur le SCAF ? Car l'opération déminage du géant européen au Sénat sur les négociations portant sur le Système de combat aérien du futur (SCAF) était plus que nécessaire pour rééquilibrer les débats après les déclarations du PDG de Dassault Aviation ces derniers jours. Par deux fois, Eric Trappier a fait état des grandes difficultés dans les négociations entre son groupe et Airbus sur le pilier 1, l'avion de combat NGF (Next Generation Fighter) dans le cadre de ce programme en coopération entre l'Allemagne, l'Espagne et la France. Et à chaque fois, il a clairement pointé la responsabilité d'Airbus sur l'impasse des négociations entre les deux industriels.

Auditionnés par la commission des Affaires étrangères et de la défense, le patron d'Airbus Defence & Space Dirk Hoke et le responsable de la stratégie d'Airbus Antoine Bouvier ont tenté de faire valoir les droits d'Airbus dans ces négociations devenues publiques. Sans faire de déclaration fracassante pour ne pas rajouter de l'huile sur le feu mais tout en restant très ferme sur leurs positions. D'autant que les négociations se poursuivent entre les deux groupes sur la gouvernance de ce pilier et sur le partage du leadership sur les six lots stratégiques du pilier numéro 1, qui sont tous revendiqués par Dassault Aviation. L'avionneur français estime qu'il en a besoin pour pouvoir exercer sa maîtrise d'oeuvre. Un programme qui compte au total sept piliers, dont cinq piliers font déjà l'objet d'accords.