Sous-marins : la France poignardée par ses « alliés » australiens et américains

C'est carrément un KO monstrueux pour Naval Group, qui aura du mal à s'en relever. Dans le registre de la haute trahison, l'Australie va également décrocher le gros lot auprès de la France. Canberra est sur le point d'annoncer la fin du méga-projet franco-américain de sous-marins signé en 2016 pour acheter des sous-marins américains. C'était « le contrat du siècle » avec un programme évalué à 50 milliards de dollars australiens (en dollars constants) pour la fabrication de 12 sous-marins (Naval Group), équipés de leur système d'armes (Lockheed Martin), ainsi que pour la construction du chantier naval à Adélaïde par le groupe australien ASC, où devaient être construits les bâtiments de guerre. Soit actuellement un taux de change de plus de 32 milliards d'euros.

Cinq ans de travail titanesque mis au rebut pour en arriver à cette décision incroyable. L'Australie n'est vraiment pas digne de confiance et se moque vraiment de la France: le 30 août dernier, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, Florence Parly, ministre des Armées, et leurs homologues australiens, Marise Payne et Peter Dutton, avait souligné l'importance du programme des futurs sous-marins. L'État français n'a rien vu visiblement venir.



Des sous-marins américains

Selon la presse australienne, l'Australie, les États-Unis et la Grande-Bretagne devraient annoncer conjointement ce jeudi un nouveau partenariat de sécurité trilatéral, axé sur l'alignement de la technologie et des défis régionaux. La marine australienne utilisera la technologie américaine et britannique pour configurer sa prochaine flotte de sous-marins dans le but de remplacer ses sous-marins de classe Collins, actuellement en service, par des navires adaptés à l'environnement stratégique, notamment pour contrer la menace chinoise.

Faut-il rappeler que le sous-marin proposé par la France est un dérivé conventionnel des sous-marins nucléaires d'attaque Barracuda. Il était donc possible de vendre à l'Australie ce type de sous-marins, mais Canberra n'en avait pas voulu à l'époque.