Spatial : « Les équipementiers sont très mal positionnés pour la ministérielle de l'ESA » (Franck Poirrier, PDG de Sodern)

LA TRIBUNE- En tant que vice-président de la commission Espace du GIFAS et en tant qu'équipementier, qu'attendez-vous de la conférence ministérielle de l'ESA ?

FRANCK POIRRIER- Nous avons trois objectifs : avoir un bon budget sur les programmes permanents comme Copernicus, lancer de nouveaux programmes et renforcer le programme GSTP (General Support Technology program), un programme facultatif de technologie de soutien général. Ces lignes de programmes de l'ESA bénéficieraient le plus aux équipementiers. Notamment GSTP, qui sert à développer des technologies amont et à préparer des instruments ou des équipements complexes. Pour nous équipementiers, ce programme est important. Mais à la dernière ministérielle, l'Allemagne a beaucoup investi (76 millions d'euros) tandis que la France n'a proposé que dix millions. Nous sommes aujourd'hui très mal positionnés pour la ministérielle de l'ESA. Pourquoi ? Après Séville en 2019, l'ESA a lancé des programmes de dérisquage de missions. Trois ans après, l'ESA lance le programme. Il aurait fallu être en amont.

Concrètement, quel est l'impact pour les équipementiers français ?

Nous n'avons pas eu de quoi nourrir nos bureaux d'études pour être clair. Sur Copernicus, les équipementiers français ont pu livrer des produits sur étagère, ce qui a permis d'alimenter les chaînes de production. En revanche, nous n'avons pas eu de développement d'équipements français dans le cadre de Copernicus.

Quels pourraient être les nouveaux programmes ?

J'en vois au moins deux. Aeolus 2, un satellite qui mesure les vents, et LEO PNT, un programme pour rendre un peu plus robuste Galileo.

Estimez-vous important que les Européens soient plus ambitieux dans l'exploration spatiale et ne se contentent plus de strapontins sur les missions américaines ?

C'est une bonne question. Il faut la renvoyer aux politiques. En tout cas, les équipementiers français peuvent répondre présents. Je ne suis pas sûr que la France se rende compte qu'elle a des équipementiers de top niveau. Nous sommes agnostiques, nous innovons en permanence, nous avons un héritage technique majeur. Pour arriver à notre niveau, il faut du temps. Nous avons montré que nous pouvions fournir à tout le monde, notamment aux startup. Donc en tant qu'industriels, nous sommes à peu près certains de trouver notre place sur les missions de demain, qu'elles soient impulsées par les Européens ou les Américains. Mais en tant que citoyens, nous préférerions bien sûr que ces missions soient européennes !

Estimez-vous que les intérêts des équipementiers spatiaux français sont-ils aussi bien pris en compte que ceux des maîtres d'œuvre ?

C'est une filière qui est un peu complexe pour les équipementiers parce qu'on est dans un pays de maîtres d'œuvre. Mais depuis un an, nous avons lancé SpacEarth Initiative, qui a réussi à fédérer toute la filière autour d'un nom et d'une vision commune. Nous avons mené une campagne pour expliquer aux Français que l'espace est utile à tous. Cette coalition a renforcé la filière.

Sodern a fêté ses 60 ans en 2022. Comment voyez-vous l'avenir de votre entreprise ?

En 2021, nous avons réalisé 83 millions de chiffre d'affaires. Et Sodern va continuer à croître cette année encore même si cette hausse sera modeste. Nous voulons refaire le coup de 2010 où nous avons su créer les conditions d'une rupture de notre « business model » avec le développement de notre activité de viseurs d'étoiles. En 2005, nous en fabriquions deux par an. Ce qui n'était vraiment pas beaucoup. Sodern réalisait alors 48 millions d'euros. Aujourd'hui, nous en produisons environ 350 par an. Près de 15 ans plus tard, nous avons quasiment doublé le chiffre d'affaires de Sodern. Nous souhaitons donc rester sur cette belle trajectoire. Et notre objectif est de doubler notre chiffre d'affaires d'ici 10 à 15 ans comme nous l'avons déjà réussi.

Quels ont été les fameux déclics pour passer d'une fabrication très artisanale des viseurs d'étoiles à leur industrialisation ?

Nous avons d'abord surfé sur notre technologie et notre savoir-faire, héritage de notre activité dans la dissuasion pour laquelle nous fabriquions des viseurs d'étoiles bien ciselés. C'était de l'art ou du prototypage. Grâce à ce savoir-faire, nous avons réussi à pénétrer le marché américain, d'autant que nos concurrents américains n'arrivaient pas dans les années 2010 à concevoir un viseur compétitif. Nous avions besoin du marché américain, sur lequel nous sommes devenus leaders en essayant sans cesse de maintenir un coup d'avance. Puis en 2016, nous avons réussi un deuxième gros coup avec le développement du programme Auriga pour équiper la constellation OneWeb. Auriga a effectué son vol inaugural en 2019 sur le premier satellite fabriqué par Airbus pour le compte de OneWeb. Le programme Auriga est une rupture technologique majeure aussi bien dans l'approche du produit que dans la production. Pour y parvenir, nous avons eu le soutien du CNES et de Bpifrance à travers un Piave (Appel à projets thématique pour l'espace, ndlr).

Quelle est votre part de marché sur le segment des viseurs ?

Notre part de marché totale s'élève à 37 %. Nous sommes rapidement devenus le leader mondial des viseurs. Comment cela se concrétise aujourd'hui ? Depuis le début de l'année, nous avons vendu 270 viseurs Auriga. Et ce n'est pas fini. Ce programme est un vrai succès : nous en avons vendu 1.700 au total, dont 1.300 à OneWeb. Il y en a plus de 700 en orbite...

... Est-ce qu'ils sont fiables ?

Nous avons eu zéro panne et zéro alerte sur un volume important. Et en parallèle aux viseurs Auriga, l'activité de nos viseurs traditionnels a continué à croître. Nous en vendons 80 par an. Ce marché n'a pas été cannibalisé par l'explosion commerciale d'Auriga.

L'avènement du NewSpace a-t-il permis ce succès ?

Oui, mais pas seulement. Il y a également les constellations. Nous vendons des viseurs d'étoiles dans le monde entier, y compris dans des pays dont on ne soupçonne même pas qu'ils se lancent aujourd'hui dans l'espace. 50 % de nos clients sont des acteurs historiques - les agences et les maîtres d'œuvre, y compris américains (comme Lockheed Martin), français (Thales Alenia Space et Airbus)- et 50 % sont des startup,ou tout du moins des sociétés, qui ont moins de moins de cinq ans d'existence. Nous avons révolutionné le marché au point qu'Auriga est devenu quasiment un nom commun. Auriga est aujourd'hui une vraie référence mondiale.

Quelle est la part du chiffre d'affaires des viseurs d'étoiles ?

Environ 40 % de notre chiffre d'affaires, hors M51, qui représente 10% de nos ventes. Notre chiffre d'affaires se répartit à 70% sur l'espace et à 30% sur la neutronique, dont 10 % à 12% dans les applications civiles (sondes, analyseurs en ligne, tubes...)

Quels sont ses axes de croissance pour doubler votre chiffre d'affaires ?

Nous sommes en train de développer un viseur diurne, qui permettra de viser les étoiles en plein mois d'août à midi. C'est extraordinaire et surtout cela marche. Nous l'avons démontré en 2020 lors des essais en vol sous maîtrise d'œuvre de la DGA.

Ce viseur diurne arrive au bon moment sur le marché pour donner de la résilience à tout ce qui vole pour contrer les opérations de leurrage du GPS et de Galileo.

Oui. Avec ce type de produit, nous sommes des précurseurs. Nous sommes les seuls en France à travailler sur ce type de programme. Tout est dans l'algorithme. Nous n'avons pas attendu l'Ukraine pour nous lancer dans ce développement. Les opérations de brouillage ne sont pas récentes. On avait déjà pu s'en apercevoir en Syrie.

A quelle échéance sera-t-il prêt ?

Mon ambition est de proposer un produit sur étagère dans dix ans. Je fais un nouvel Auriga, mais en viseur diurne que je vends à tout le monde, sous réserve bien sur des autorisations d'export de l'État français. Dans dix ans, c'est demain.

Pour quelles applications ? Tout ce qui vole ?

Nous n'avons pas le droit de dire quelles seront les applications militaires potentielles.

Mais pour le civil ?

Oui, bien sûr. On peut très bien imaginer un avion de ligne, des systèmes autonomes, des navires, etc...

Quel est le potentiel de ce marché pour Sodern ?

Tout dépend des hypothèses. Dans dix ans, il pourrait atteindre l'équivalent de notre activité viseurs d'étoiles spatiaux. Soit 40 % de chiffre d'affaires supplémentaire. Ce marché est très porteur et multi-porteurs.

Mais vous ne faites pas que des viseurs...

... Non. Notre futur passe également par le renforcement de notre activité caméras spatiales à partir des briques technologiques de notre activité viseur d'étoiles. Ces produits vont connaître à l'avenir une très belle croissance. Le hardware caméra ressemble beaucoup à un viseur d'étoiles. Sodern a décliné à partir d'Auriga une version caméra avec un large champ qui s'appelle Auricam. A partir de ce savoir-faire, nous sommes en train de concevoir des caméras intelligentes de type in-orbit servicing (entretien en orbite) ou pour faciliter les opérations pour aller sur la Lune. Pour la première fois, les Hommes envisagent une présence pérenne dans l'espace avec la construction d'une base sur la Lune. Les phases d'alunissage feront appel à des algorithmes et du hardware pour faire du guidage et du rendez-vous. Ces opérations auront besoin de petites caméras de monitoring pour surveiller si tout se passe bien. Sodern veut devenir l'acteur de référence mondiale sur ces technologies. D'autant que nous ne partons pas de zéro.

C'est-à-dire ?

Si on parle de rendez-vous, Sodern a fait les vidéomètres de l'ATV, des capteurs de rendez-vous coopératif, pour qu'il s'amarre à la Station spatiale internationale (ISS) du côté russe. C'était le premier véhicule automatique au monde grâce à Sodern. Tout le monde l'a déjà oublié mais ce véhicule européen était le seul jusqu'à cette date à s'amarrer de façon automatique. Auparavant, les opérations étaient terminées manuellement. Nous travaillons aujourd'hui sur un logiciel baptisé Aramis en coopération avec le CEA, qui est une version de rendez-vous non coopératif. Cela veut dire que le véhicule ou l'objet rencontré auquel le véhicule équipé du logiciel Aramis va s'arrimer n'est pas nécessairement conçu pour cela.

Avez-vous été notifié d'un programme pour ce système ?

C'est beaucoup d'auto-investissements pour le moment. Et puis c'est également beaucoup de savoirs, de reconnaissance de formes, d'images, etc...

Les armées doivent être super intéressées, j'imagine ?

Notamment. Nous leur avons déjà fait une démonstration au dernier salon du Bourget en 2019. Techniquement, c'est compliqué. Mais nous, on pense que nous sommes les mieux armés au niveau mondial pour devenir un acteur majeur dans ces opérations in-orbit servicing, d'économie lunaire ainsi que toutes les applications duales. Nous avons le hardware (viseurs d'étoiles) et nous avons en grande partie le software grâce à Aramis. Nous attendons le marché mais nous sommes prêts à y aller. A l'image des viseurs d'étoiles, nous voulons être les premiers à y aller pour occuper la place. Et une fois qu'on occupe la place...

J'insiste. Êtes-vous sur Yoda, un des programmes majeurs du commandement de l'espace ?

Je ne peux pas commenter. Je n'en ai pas le droit. Encore une fois, nous sommes prêts, nous avons la technologie. Après, la fera voler, qui veut la faire voler.

A combien s'élève votre chiffre d'affaires dans les caméras ?

Il reste modeste mais il est en croissance. Il représente environ 8% de notre chiffre d'affaires. Il ne faut pas oublier qu'en parallèle, nous avons conçu des caméras de très haute qualité sur le plan technique comme la caméra de Mars Sample Return. C'est une caméra sur laquelle Sodern a poussé à l'extrême toutes les technologies du traitement du signal étoile. Nous avons également conçu les caméras de navigation pour la mission Juice de l'Agence spatiale européenne (ESA) qui doit s'envoler en 2023 vers Jupiter. Nous avons fabriqué jusqu'ici des caméras pour faire de l'ultra-précision hors limite de l'état de l'art évidemment. Nous voulons passer au stade industriel comme pour les viseurs.

Quels vont être les moteurs du marché des caméras spatiales ?

Nous sommes persuadés que ce marché,qui sera poussé par le marché civil,se développera très fortement. Récemment, la Commission fédérale des fréquences américaine a pris une décision importante en modifiant sa réglementation : si jusqu'ici les satellites devaient être désorbités dans les 25 ans suivant leur fin de vie opérationnelle - ils finissent par tomber d'eux-mêmes -, désormais ils devront l'être au bout de cinq ans par tous les opérateurs de satellites américains. S'ils ne le font pas, ils perdront leur licence. Ils vont donc avoir besoin de solutions pour désorbiter leurs satellites géostationnaires vers une orbite de parking. Grâce à des réserves de propulsion, les satellites en orbite basse seront dirigés vers l'atmosphère où ils brûleront.

Et pour les satellites déjà en orbite ?

Pour tous les satellites qui n'ont pas été conçus avec cet objectif, il va falloir envoyer un véhicule - des camions poubelles spatiaux - pour les désorbiter. D'où l'intérêt de nos caméras de rendez-vous. Le monde bouge et c'est très bien.

Pour partie neutronique, avez-vous des pépites en devenir ?

La neutronique est effectivement en pleine révolution. Notamment pour les sondes minières que nous développons. Nous avons conçu un process automatique qui permet d'analyser très rapidement un terrain en effectuant 200 trous dans la journée. Là où il fallait deux à trois mois auparavant pour obtenir une analyse sérieuse sur ce même profil de terrain. Notre sonde est intéressante d'un point de vue économique et opérationnel. Elle est aussi très écologique.

Pourquoi écologique ?

D'une part, les filons sont de plus en plus petits, d'autre part l'invasion de l'Ukraine par la Russie a généré une crise dans les matières premières. Aujourd'hui, les analyses doivent être beaucoup plus précises pour savoir si le terrain est exploitable d'un point de vue industriel. Dynamiter un pan de montagne pour rien coûte non seulement une fortune mais aussi est très mal vu d'un point de vue écologique. Nos sondes permettent en outre d'économiser du pétrole et de l'eau pour séparer les cailloux du bon minerai après la phase d'extraction. Elles permettent une exploitation beaucoup plus fine d'une mine. Ce qui est appréciable pour le secteur. Nous avons la conviction que l'exploitation de la mine va devenir chirurgicale, sinon elle cesse d'être rentable et écologiquement viable. Nous sommes les seuls à pouvoir fournir ce type de sondes de cette qualité. Sodern n'a pas de concurrent. Cette activité de neutronique civile est appelée à croître.

Viseurs diurnes, caméras intelligentes et neutronique civiles sont vos trois nouveaux moteurs de croissance. Combien investissez-vous en propre dans la R&T et R&D ?

Nous sommes au-dessus de 6%. Si nous voulons gagner en tant qu'équipementier, il faut que nous ayons toujours un coup d'avance. Et pour avoir un coup d'avance, il faut investir dans nos produits en permanence. Nous y parvenons parce que nous sommes dans un cercle vertueux : nous avons de la croissance, nous vendons au grand export, nous faisons des marges qui nous permettent de financer à la fois la R&D autofinancée et les frais commerciaux.