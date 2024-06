Système d'artillerie Caesar : la moisson de KNDS France au salon Eurosatory

Le système d'artillerie autotracté Caesar (155 mm) de KNDS France continue depuis la guerre en Ukraine d'engranger succès sur succès. Après le contrat signé mardi avec l'Arménie (36 pièces dans sa version Mk1), l'Estonie, la Croatie et la France ont signé à l'occasion du salon de l'armement terrestre Eurosatory un arrangement de coopération cadre pour l'acquisition commune de Caesar. Cette acquisition sera réalisée par la Direction générale de l'armement (DGA) auprès de KNDS France. « D'autres pays ont manifesté leur fort intérêt et devraient prochainement, avec le soutien des pays partenaires initiaux, rejoindre cette coopération », a annoncé le ministère des Armées dans un communiqué publié mercredi soir.

L'Estonie a signé un contrat ferme pour l'achat de 12 Caesar tandis que la Croatie a quant à elle exprimé une intention de commande pour 12 exemplaires. Tallinn recevra six Caesar « dès cette année », selon le ministère de la Défense estonien, qui va équiper un bataillon d'artillerie. Enfin, la France régularise son acquisition de douze Caesar pour le compte de l'Ukraine dont les derniers doivent être livrés fin juillet. Cette commande groupée compense largement les deux échecs surprenants en Colombie et au Brésil face à l'Atmos 2000 du groupe israélien Elbit, deux pays qui ont pourtant des relations extrêmement compliquées avec Israël depuis le pilonnage intensif de Gaza par l'armée israélienne.



« Ce système d'arme, qui a été testé avec succès dans le cadre de la défense de l'Ukraine contre la guerre d'agression russe, fournit à l'Estonie une capacité d'appui-feu mobile, flexible et à longue portée », a expliqué mercredi dans un communiqué le ministre de la Défense estonien, Hanno Pevkur.

Plus de 600 Caesar vendus

Cette coopération s'inscrit dans le cadre de l'acquisition conjointe de capacités de défense, éligible aux financements de l'Union européenne (EDIRPA). Cet instrument permet un remboursement partiel de la part de l'UE qui est accordé aux États membres lorsque les acquisitions conjointes font intervenir un consortium d'au moins trois États membres. Ces États se verront rembourser leurs achats jusqu'à 20% de la valeur du contrat. « Cette signature traduit la volonté des pays européens partenaires de coopérer ensemble face aux défis sécuritaires auxquels est confrontée l'Union européenne », a expliqué le ministère des Armées dans un communiqué publié mercredi soir.

Avant ces deux commandes, plus de 600 Caesar étaient en service ou commandés. KNDS a notamment été notifié d'une commande de 109 Caesar MKII au profit de l'armée française. Kiev, qui est devenue le 10e utilisateur du Caesar, a 78 systèmes en production cette année. Outre l'Ukraine et la France, le Caesar a déjà été vendu dans 12 pays : Arabie Saoudite (132 exemplaires), Belgique (9), Danemark (19), Indonésie (55), Lituanie (18), Maroc (36), République tchèque (62), Thaïlande (6), Arménie (36), Estonie (12) et Croatie (intention d'achat de 12).