Economie de guerre : Nexter Systems livre désormais des Caesar dans des délais canon

C'est un véritable symbole pour le ministre des Armées et la fameuse économie de guerre chère à Emmanuel Macron. En visite lundi à Roanne sur le site amiral de Nexter Systems, Sébastien Lecornu se devait de marquer le coup pour l'effort inédit du groupe spécialisé dans les blindés et les systèmes d'artillerie, dont notamment le Caesar qui frappe les esprits en Ukraine. Mais pas que... Ainsi, Nexter Systems a su répondre à la diligence du ministre, qui poussait les industriels à produire plus et aussi plus vite.

La filiale du groupe franco-allemand KNDS a gagné son pari. Elle fabrique six Caesar, un système d'artillerie autotracté équipé d'un canon de 155 mm d'une portée de 40 km), par mois cette année (contre deux à quatre unités par mois en 2022). Elle a également divisé le délai de production par deux, passant de 30 à 15 mois par Caesar entre la signature du contrat et la livraison au profit de tous les clients. « Avec l'économie de guerre, nous avons collectivement été obligés de nous réinventer, de bousculer nos modes de réflexion et d'action, d'innover, de faire preuve d'audace », a expliqué lundi le directeur général de Nexter, Nicolas Chamussy.

Livraison en 15 mois

« Notre capacité de faire l'économie de guerre n'était pas qu'un slogan », a tenu à mettre au point Sébastien Lecornu, rappelant que « la guerre en Ukraine était venu bousculer le modèle ». C'est vrai pour le Caesar et pour certaines munitions, dont certaines sont fabriquées par Nexter Systems comme les obus de 155 mm. En juillet 2022, le ministère avait alors passé commande de 18 canons Caesar (85 millions d'euros) pour remplacer les 18 premières pièces livrées à l'Ukraine, qui avaient amputé de près d'un quart le parc de l'armée de terre française. Ainsi, les six premiers exemplaires vont arriver d'ici à la fin de l'année et les 12 derniers en 2024. Deux exemplaires ont très récemment été livrés à la Direction générale de l'armement (DGA), qui doit donner ensuite son feu vert à la livraison à l'armée de Terre.

Si les cadences de production du Caesar ont été indéniablement accélérées, c'est un peu moins vrai pour d'autres matériels dont les cadences de production ont dû être ralenties dans le cadre de la future loi de programmation militaire 2024-2030. C'est le cas notamment des blindés (Griffon et Jaguar) du programme Scorpion dont la maitre d'oeuvre est Nexter. Pour le Caesar, le ministère des Armées consacre une enveloppe globale de crédits de paiement sur la période 2023-2026 de 375,25 millions d'euros (564,02 millions au total d'euros, y compris les crédits de paiement après 2026), dont 184,59 millions de restes à payer à fin 2022.

En 2024, Nexter devrait recevoir un chèque de 153,95 millions au titre des commandes et des livraisons du Caesar (106,23 millions en 2023, 41,08 millions en 2025, 73,99 millions en 2026 et après 2026 188,77 millions). Les principaux engagements prévus en 2024 couvrent le soutien initial des premiers Caesar NG, notamment le soutien de CALP V2 (calculateurs) et l'acquisition des stocks de fonctionnement.

Comment Nexter a gagné son pari

Comment Nexter a réussi à diviser par deux ses délais de livraison ? Nexter a acheté par anticipation pour 300 millions d'euros de matières premières afin d'éviter d'éventuelles ruptures d'approvisionnement et lancé la production dans son usine historique de Roanne créé en 1917 pour la production d'obus de plus d'une dizaine de Caesar sur fonds propres, sans attendre les commandes. En outre, Nexter a investi 61,9 millions d'euros, dont 47 millions dans ses capacités de production, depuis 2018 dans le cadre de son plan baptisé NextFab. Enfin, les effectifs sont passés de 830 à 1.485 salariés pour produire la nouvelle génération de blindés français du programme Scorpion (300 Jaguar, 1.818 Griffon et 2.038 Serval à livrer d'ici à 2035).

Le groupe a également repensé les chaines de production sur le modèle de l'industrie automobile en réorganisant toutes ses lignes, y compris celle du Caesar. Le groupe a basculé d'une méthode de montage en box vers un montage en station : un même véhicule progresse de station en station (quatre stations pour le Caesar) au cours de son intégration, au lieu d'être intégré du début à la fin au même endroit et chaque station est dédiée à une compétence. Cette montée en puissance profite au Caesar.

Nouvelle accélération de la cadence de production ?

Par ailleurs, Nexter se dit capable de produire jusqu'à huit Caesar par mois si les commandes et les délais de livraison... le nécessitent. Justement, l'industriel attend en fin d'année une commande de 109 Caesar de la part du ministère des Armées. En février 2022, l'ancien Premier ministre Jean Castex avait annoncé une commande de 600 millions d'euros portant sur l'acquisition de 33 Caesar de nouvelle génération (Caesar MkII), qui dispose d'une mobilité accrue et d'un haut niveau de protection, ainsi que la modernisation ou le remplacement des 76 canons Caesar actuellement en service. En principe, l'armée de Terre devrait recevoir son 33e Caesar NG en 2027. Soit entre huit et neuf Caesar livrés par an sur quatre ans (2024-2027)...

Pour l'accélération des cadences du Caesar, Sébastien Lecornu compte sur l'exportation qui d'une façon générale est cruciale pour viabiliser le modèle économique de la base industrielle et technologique de défense (BITD) française. S'il n'a pas évoqué des pays, il a évoqué la région du Moyen-Orient. Le Caesar devrait canonner aussi bien chez des nouveaux clients qu'à nouveau chez des clients déjà dotés. Nexter va lancer d'ici peu un club Caesar, formé par des clients du Caesar désireux de partager leur expérience sur cet équipement. Pour gagner le pari à l'export, le ministre des Armées a rappelé les clés du succès à Nexter : le bon prix (autour de 5 millions d'euros l'exemplaire), le bon délai de livraison (15 mois), le maintien en condition opérationnelle avec des industriels locaux et des partenariats sur la formation avec l'armée de Terre.

« Je suis en train de discuter avec d'autres pays qui nous posent la question du prix, mais aussi du délai de livraison », a expliqué Sébastien Lecornu.

Nexter a connu un succès commercial inédit en 2022 avec le Caesar grâce à la guerre en Ukraine. Le groupe a vendu l'an dernier 55 Caesar toutes versions confondues à quatre clients, dont deux déjà utilisateurs de ce système d'arme (France et République tchèque). La DGA a commandé en 2022 18 Caesar 6X6 MkI pour remplacer les Caesar cédés à l'armée ukrainienne. Au total, Nexter a reçu de l'État français 95 commandes fermes depuis le début du programme (59 livrés, dont un détruit, 18 en commandes et, enfin, 18 cédés à Kiev). De son côté, Prague a acheté 10 Caesar 8x8 en complément de sa commande de 52 systèmes effectuée 2021. Par ailleurs, Nexter a réussi à accrocher l'an dernier deux nouveaux pays : la Belgique et la Lituanie ont commandé respectivement 9 et 18 Caesar 6X6 MkII.

Ce système d'artillerie est le best-seller de Nexter à l'export avec 355 exemplaires vendus dans neuf pays : Arabie Saoudite (132 exemplaires), Belgique (9), Danemark (19), Indonésie (55), Lituanie (18), Maroc (36) , République tchèque (62), Thaïlande (6) et Ukraine (18). En outre, la France a offert à l'Ukraine 18 Caesar en service dans l'armée de terre pour se défendre contre la Russie. Selon le site néerlandais Oryx, Kiev n'aurait perdu que quatre Caesar au combat grâce à sa mobilité et son agilité. Ce qui est peu contrairement au AHS Krab polonais (environ 30% du parc détruit). Soit un total de 450 Caesar commandés (355 à l'export, 77 pour la France et 18 cédés à l'Ukraine).