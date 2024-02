Caesar, Serval : Le ministère des Armées muscle considérablement le carnet de commandes de Nexter

La fin de l'année 2023 a été très très fructueuse pour Nexter Systems. Deux contrats importants, signés par le ministère des Armées, sont venus gonfler très sensiblement le carnet de commandes de la filiale du groupe franco-allemand KNDS. Pour le compte de l'armée de Terre, la Direction générale de l'armement a commandé le 30 décembre 109 canons Caesar (camion équipé d'un système d'artillerie) de nouvelle génération (Mk II), représentant un montant d'environ 350 millions d'euros, et 420 véhicules blindés Serval pour un montant de près de 500 millions d'euros.

Première livraison du Caesar NG en 2026

Selon le ministère, la nouvelle génération de Caesar, un canon de 155 mm automoteur à roues d'une portée de 40 km, apportera des améliorations au système actuel portant sur sa mobilité, sa connectivité, sa protection balistique et l'efficacité de ses tirs. Ainsi, le Caesar Mk II disposera d'une cabine au blindage amélioré afin d'assurer une meilleure protection de son équipage face aux engins explosifs improvisés, aux mines, aux munitions de petit calibre et aux éclats d'artillerie. « Dans un contexte d'économie de guerre et en cohérence avec la vocation de la France à avoir un leadership en matière de système d'artillerie, cette commande permettra d'équiper les forces terrestres françaises d'une meilleure capacité d'appui-feu longue portée mobile », a expliqué l'Hôtel de Brienne.

La nouvelle génération de Caesar conservera le système d'artillerie ainsi que l'aérotransportabilité de la version actuelle. La précision des tirs se verra également perfectionnée par la présence à bord de logiciels de dernière génération de conduite de tirs. En outre, il restera compatible avec les munitions actuelles et sera capable

d'utiliser les futures munitions de précision. Enfin, sa cabine pourra accueillir la vétronique (électronique embarquée des véhicules) commune aux matériels du programme Scorpion interconnectés.

La réalisation de cette version a été lancée fin 2021. Une première livraison est attendue à l'horizon 2026 et, en principe, le 33e Caesar sera livré en 2027. « Combat proven », le Caesar équipe l'armée de terre depuis 2008. Nexter Systems, maître d'œuvre industriel du programme, travaille notamment avec Arquus (châssis) et Safran Electronics & Defense (équipements électroniques). Après la phase de développement, la commande de production génèrera près de 300 emplois répartis principalement sur les sites de KNDS (Roanne, Bourges et Toulouse), d'Arquus (Limoges), de Safran (Montluçon et Massy), d'Aubert et Duval (Ancizes et Firminy), selon le ministère.

784 Serval déjà commandés

Cette nouvelle commande de Serval fait suite aux 364 exemplaires déjà commandés par la DGA fin 2020. Elle permet d'offrir de nouvelles capacités, notamment la version dite de guerre électronique, qui s'ajoute aux versions véhicule de patrouille blindé, surveillance acquisition d'objectifs, renseignement reconnaissance et nœud de communication tactique. Avec le Griffon et le Jaguar, le Serval, qui est le troisième véhicule blindé développé dans le cadre du programme d'armement Scorpion, conforte la capacité de nos armées à mener des opérations de haute intensité. Le Serval va progressivement remplacer le Véhicule de l'avant blindé (VAB), entré en service il y a plus de quarante ans.

Au total, à l'horizon 2030, 978 Serval seront livrés à l'armée de Terre ; 60 ont déjà été

livrés en 2022 et 129 en 2023. Ces véhicules blindés sont produits à Roanne, dans l'usine de production de Nexter, tout comme le Griffon et le Jaguar. L'ouverture de cette nouvelle ligne de production a permis la création de plus de 1.000 emplois,a précisé le ministère. D'autres sites industriels bénéficient de cette commande : Texelis (Limoges), Safran Electronics & Defense (Montluçon), Saint-Gobain Sully (Sully-sur-Loire), IRTS (Toulon), Michelin (Clermont-Ferrand) ou Constellium (Issoire).