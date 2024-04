Economie de guerre : Nexter se dit capable de fabriquer 12 canons Caesar par mois

En convoquant l'industrie de défense à Bergerac sur le site d'Eurenco pour une séance de travail en matière d'économie de guerre, Emmanuel Macron pourra féliciter, outre bien sûr Eurenco, KNDS France (ex-Nexter) qui joue pleinement le jeu. Car l'industriel français est en train d'augmenter de façon significative les cadences de production des canons Caesar mais aussi des obus de 155 mm grâce à Eurenco, qui relocalise une production de poudres en France, et précisément à Bergerac. Pour autant, à l'échelle des besoins colossaux de l'Ukraine pour contenir les Russes, cela reste une production encore assez modeste. Le rapport de force, notamment pour les munitions, est d'environ 1 contre 6 en faveur des Russes, selon le général Jean-Michel Guilloton qui a pris la direction de la coalition Artillerie pour l'Ukraine.

Sur l'artillerie, KNDS France accélère les cadences de production du Caesar, symbole de cette coalition, qui vise à renforcer le soutien militaire à Kiev à la fois sur le court et le long terme. Dans ce cadre, la France a promis de livrer 72 Caesar supplémentaires à l'Ukraine en 2024 (78 au total dont les six commandés récemment par l'Ukraine et déjà livrés). La France va utiliser 50 millions d'euros qui proviennent du Fonds de soutien à l'Ukraine pour fournir 12 de ces 72 canons. Le financement des 72 Caesar a été bouclé (France, Danemark et Ukraine). Au total, la France a déjà cédé ou vendu à ce jour à l'Ukraine 36 Caesar, le Danemark 19 exemplaires d'une version blindée à huit roues (châssis du tchèque Tatra). Soit 55 Caesar au total. Ce système d'artillerie serait dans sa catégorie celui qui aurait le taux d'attrition le plus faible en Ukraine (moins de 10 %).

Canons Caesar : la production a bondi de 2 à 12

« Nous allons rehausser la production jusqu'à 12 canons Caesar par mois », avait annoncé mardi 2 avril le ministre des Armées Sébastien Lecornu lors d'un point presse commun avec Antony Blinken. Lors de la visite à Paris la semaine dernière du secrétaire d'État américain, qui est venu à Satory sur le site de KNDS France, l'industriel français a effectivement assuré qu'il était capable de produire 12 canons Caesar (et non 12 systèmes complets) par mois dans son usine de Bourges dans les douze mois qui viennent.

« Ce qui va montrer notre capacité justement à répondre présent non seulement aux besoins de l'Ukraine mais à tous les partenaires européens membres de l'OTAN qui sont en train d'arriver à leur 2% (de dépenses de défense, ndlr) du PIB et qui sont en train d'acquérir les systèmes d'armes pour eux-mêmes et, donc, contribuer à la défense et la dissuasion collective de l'ensemble de l'OTAN », a-t-il expliqué.

Les châssis sont fabriqués par Arquus (6x6) et le groupe tchèque Tatra Trucks (8x8). Ils ont été associés à cette décision de montée en puissance de KNDS ainsi que toute la chaîne de sous-traitance du Caesar. KNDS France en sortait deux par mois avant le début du conflit russo-ukrainien. Désormais, ce sont six pièces d'artillerie tous les mois qui sont prêtes à l'emploi une fois l'intégration effectuée à Roanne dans la Loire.