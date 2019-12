Union européenne : la Finlande veut déjà couper dans le budget de la défense

La nouvelle présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est dite mercredi "inquiète" des "coupes drastiques" proposées pour le prochain budget 2021-2027 de l'Union qui augurent d'âpres discussions au sommet de la semaine prochaine. "Je suis inquiète des coupes drastiques qui sont dans la proposition" de la présidence finlandaise de l'Union européenne, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. Elle a cité comme secteurs pouvant être affectés Frontex (agence européenne de garde-frontières), la défense, le numérique et les "efforts pour verdir l'économie".

Cette proposition finlandaise, fruit d'un compromis, reflète les profondes divergences entre Etats membres et sera au centre des discussions du Conseil européen des 12 et 13 décembre. La dirigeante a reconnu que la proposition finlandaise montrait "à quel point les négociations sur le cadre financier pluriannuel sont difficiles". Elles "devraient être menées à bien par (le nouveau président du Conseil) Charles Michel avec l'objectif d'arriver à un accord en début d'année prochaine", a-t-elle expliqué.

La défense dans le collimateur de la Finlande

A propos de la défense, elle a estimé que "les moyens (financiers) dans la proposition finlandaise ne sont pas assez hauts. Si on est sérieux, il faut investir", a-t-elle affirmé. Pourtant, le nouveau commissaire européen chargé notamment des questions de défense, Thierry Breton, a plaidé lundi pour le développement d'une "industrie européenne de défense" afin de disposer de technologies "souveraines". "La défense va être un enjeu absolument essentiel pour les cinq ans qui viennent de cette Commission et ce sera sous ma responsabilité, avec pour la première fois la création d'une industrie européenne de défense coordonnée pour partie par la Commission européenne", a affirmé Thierry Breton sur BFMTV et RMC. Il y a déjà a de la friture dans

La présidence finlandaise de l'UE a proposé de fixer les contributions des pays membres à 1,07% du revenu national brut (RNB) pour le prochain budget pluriannuel. Pour tenir compte à la fois du départ du Royaume-Uni, un contributeur net, et de ses priorités (sécurité, migration, numérique, climat), la Commission avait quant à elle proposé de fixer les contributions à 1,114% du RNB (à 27), contre 1,03% actuellement (à 28). Des pays comme l'Allemagne défendent une contribution à 1%, tandis que d'autres Etats membres exigent davantage.