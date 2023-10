United Airlines multiplie les commandes géantes et achète encore 50 Boeing 787 et 60 Airbus A31 Neo

Commandes géantes à répétition pour United Airlines. Après avoir commandé 270 avions en 2021 et 200 en 2022, la compagnie aérienne américaine continue le renouvellement accéléré de sa flotte avec l'annonce, dans la nuit de mardi à mercredi (heure française), de deux nouveaux contrats signés avec Airbus et Boeing pour un total de 110 avions, assortis d'options portant sur 90 appareils. Le transporteur de Chicago a commandé pour moitié des avions long-courriers, pour l'autre des moyen-courriers (assurant des vols inférieurs allant jusqu'à 5 heures). Pour le long-courrier, United a choisi une nouvelle fois le B787 et s'est engagé sur 50 B-787-9 « Dreamliner », qui seront livrés entre 2028 et 2031. Fin 2022, United Airlines s'était engagée pour pas moins de 100 exemplaires fermes de 787 « Dreamliner », assortis d'options pour 100 appareils de plus.

Une commande qui s'élève à 42 milliards de dollars avec les options

Pour les appareils moyen-courrier, la compagnie a choisi l'Airbus A321 Neo. La livraison des 60 appareils doit s'étaler de 2028 à 2030. Lors de sa dernière commande en 2022, United avait choisi le Boeing 737 MAX, mais avait choisi l'A321 NEO en 2021 (70 appareils), une commande qui s'ajoutait à celle passée en 2019 pour 50 A321 XLR.

Au prix catalogue, les deux commandes fermes annoncées cette nuit dépassent les 22 milliards de dollars et grimpe à plus de 42 milliards avec les options. Un prix que ne paient jamais les compagnies qui bénéficient de remises, dont certaines peuvent facilement dépasser 50%.

« Nous bâtissons un avenir brillant pour United et cette commande entraîne notre plan d'entreprise déjà rempli de succès vers la prochaine décennie et au-delà », a pointé Scott Kirby, le dirigeant de la compagnie, cité dans le communiqué.

« Je suis convaincu que notre stratégie est la bonne à mesure que nous continuons d'ajouter de nouveaux appareils plus grands afin de tirer pleinement avantage des opportunités croissantes à la fois à l'international et au niveau domestique », a-t-il précisé.

Au total, la troisième compagnie américaine va recevoir la livraison de près de 800 appareils entre 2023 et 2032. Soit quasiment l'équivalent de sa flotte actuelle, la troisième plus importante de la planète, derrière Delta et American. ce moment-là, la flotte de United devrait être constituée à 75% d'avions de nouvelle génération, assure la compagnie.

Difficultés des avionneurs à suivre le rythme

United Airlines justifie ces achats par la croissance du trafic, la nécessité de renouveler sa flotte mais aussi par les difficultés des avionneurs. « En temps normal, nous ne passerions pas commande autant en avance », a relevé Andrew Nocella, directeur commercial de la compagnie aérienne, lors d'une audioconférence avec des journalistes. Mais « les lignes de production sont désormais régulièrement enrayées par des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement et les retards de livraison augmentent régulièrement jusqu'à la fin de la décennie », a-t-il ajouté, précisant que les appareils commandés en 2021 subiraient « sans aucun doute des retards importants ».

Dès lors, pour être sûre de disposer des avions nécessaires quand elle en aura besoin, la compagnie a déjà activé des options d'achat posées en 2021 et en 2022.

A cette époque, « le secteur souffrait du fléau de la pandémie ce qui a permis à United de s'assurer les meilleures conditions contractuelles possibles », a relevé Andrew Nocella.