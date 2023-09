Airbus recrée une direction des avions commerciaux, confiée à Christian Scherer

La réforme d'Airbus aura fait long feu. Quatre ans après fusionné la direction du groupe avec la direction des Avions commerciaux en une seule entité - placée sous la présidence exécutive de Guillaume Faury -, l'avionneur européen recrée une direction spécifique pour sa principale activité. Elle sera placée sous la direction de Christian Scherer, jusqu'ici directeur commercial d'Airbus qui dans les faits se concentrait sur la vente des avions, et non des hélicoptères ou des matériels de défense et spatiaux. Guillaume Faury, lui, conserve la tête du groupe.

Cette refonte va faire l'objet de discussions avec les partenaires sociaux « avec un objectif de mise en service en mode projet à partir du 1er janvier 2024 ». A cette date, Airbus Commercial Aircraft devrait donc redevenir une division du groupe, au même titre qu'Airbus Helicopters, Airbus Defence & Space ou Airbus Atlantic, comme c'était le cas jusqu'en 2019 (suite à une réforme engagée en 2016). La présidence du groupe était alors assurée par Tom Enders et la direction des avions commerciaux par Guillaume Faury avant que ce dernier ne concentre les deux fonctions.

Redonner du temps à Faury

La recréation de cette direction spécifique doit permettre à Guillaume Faury de reprendre une certaine hauteur et « de se concentrer sur l'agenda stratégique, global et transformationnel d'Airbus ». C'est une réflexion qui commençait à émerger dans le secteur aéronautique, conscient de l'ampleur de la tâche qui incombait au président exécutif du groupe, qui est également président du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas).

« Depuis 2019, les rôles de leadership d'Airbus et de son activité Commercial Aircraft ont été combinés, assurant l'alignement et la rapidité d'exécution au cours d'une période de crises et de changements multiples. Airbus s'est désormais placé sur une trajectoire claire en ligne avec son objectif de "Pionnier de l'aérospatiale durable pour un monde sûr et solidaire". En confiant à Christian (Scherer) le rôle de directeur général de Commercial Aircraft, nous pourrons nous concentrer davantage sur le succès de cette activité, tout en me permettant de me consacrer à la direction d'Airbus dans un environnement mondial complexe et en évolution rapide », a déclaré Guillaume Faury dans un communiqué.

Un homme d'Airbus

Christian Scherer ne devrait pas être complètement perdu dans son nouveau poste. Directeur commercial d'Airbus depuis 2018 et patron d'Airbus International, il était régulièrement en première ligne sur les sujets relatifs aux avions commerciaux. Avant cela, cet Allemand qui a grandi à Toulouse a fait quasiment toute sa carrière au sein des différentes activités d'Airbus et a dirigé pendant deux ans ATR, le constructeur franco-italien d'avions régionaux (coentreprise à parts égales entre Airbus et Leonardo).

« C'est un honneur et une émotion d'être appelé à diriger notre activité Avions commerciaux à un moment aussi critique pour notre industrie », s'est enthousiasmé Christian Scherer. « Je mettrai ma passion et celle de l'équipe Airbus au service de nos clients pour atteindre nos objectifs opérationnels alors que nous nous efforçons de consolider notre succès, de nous améliorer continuellement et de préparer l'avenir de nos produits et services. Ce faisant, nous travaillerons en étroite collaboration avec nos partenaires et fournisseurs du monde entier sur notre feuille de route commune visant à décarboniser l'aviation. »

Christian Scherer devra principalement achever la montée en cadence sans précédent des avions commerciaux d'Airbus, en particulier l'objectif de production de 75 appareils de la famille A320 NEO par mois à l'horizon 2026, ainsi que la consolidation de sa position comme premier constructeur mondial devant Boeing.