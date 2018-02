Agriculture : le tractoriste Kubota implante un centre de R&D en France

(Crédits : Kubota)

Alors qu'il est déjà sur la voie du tracteur autonome et de la motorisation électrique, le japonais veut développer des machines plus grandes pour mieux s'adapter aux marchés européen et américain et revenir sur les leaders tels les John Deere, New Holland, Fendt, et autres Case. Montant de l'investissement prévu pour ces installations près de Paris : 75 millions d'euros.