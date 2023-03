Gap France, propriété de l'empire Ohayon, placé en redressement judiciaire

Lundi, le parquet du tribunal de commerce de Grenoble avait requis le placement en redressement judiciaire des 20 magasins franchisés de l'enseigne Gap France. C'est désormais le cas, ce mercredi 1er mars.

Un nouveau coup dur pour l'empire Ohayon qui s'est fait connaître ces dernières années en reprenant des enseignes de la distribution, souvent à bas prix ou bradées devant les tribunaux. Ce fut notamment le cas de Camaïeu mais aussi certains magasins Galeries Lafayette, La Grande Récré ou encore Café Légal, sans pour autant parvenir à assurer leur pérennité.

Les élus du personnel de Gap France avaient exercé leur droit d'alerte fin janvier afin d'obtenir des informations sur la situation de leur entreprise, rachetée par le groupe HPB. Ce dernier avait ensuite annoncé le 12 janvier revendre l'enseigne à Go Sport pour un montant de 38 millions d'euros.

Go Sport aussi en difficulté

D'autant que Go Sport est, lui aussi, en difficulté. Lundi, le parquet de Paris s'est saisi d'une enquête pour « escroquerie en bande organisée » au sein de l'enseigne ouvrant la voie à un élargissement des investigations à l'ensemble des sociétés de Michel Ohayon.

Une enquête avait initialement été ouverte pour abus de bien social par le parquet de Grenoble. Elle sera donc désormais menée sous l'égide de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco), a indiqué le procureur adjoint du parquet isérois François Touret de Coucy à la presse, confirmant une information du quotidien Le Monde. Les infractions recherchées ont ainsi été étendues par le parquet de Paris à « l'escroquerie en bande organisée, le blanchiment habituel, la banqueroute et l'abus de bien social », a également précisé le magistrat confirmant que « la compétence nationale de la Junalco lui permet d'étendre les investigations, selon la stratégie d'enquête qui sera fixée par le parquet de Paris ».

Deux « ponctions » suspectes

Si la justice a décidé de se pencher sur Go Sport c'est à cause de deux « ponctions » jugées suspectes dans la trésorerie de l'enseigne pour un total de plus de 50 millions d'euros, selon une information dévoilée par Libération en janvier dernier et citant des sources proches du dossier. Or, la chaîne de magasins de sport avait bénéficié de deux prêts garantis par l'État (PGE), d'un montant de 55 millions d'euros, pour l'aider à surmonter ses difficultés au moment de la crise sanitaire.

La première ponction, de près de 18 millions d'euros, aurait servi à payer les salaires de l'entreprise de prêt-à-porter Camaïeu - qui appartenait également à HPB - juste avant sa liquidation début décembre. La deuxième, de 36 millions d'euros, aurait été utilisée pour financer l'achat du réseau de 21 magasins de vêtements Gap, racheté pour 1 euro par HPB, pour les intégrer à Go Sport.

