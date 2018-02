“La robotisation induit un changement radical dans la configuration de la ferme”

LA TRIBUNE - Pourquoi, parmi toutes vos recherches, avez-vous choisi cette année de mettre en avant un robot (PUMAgri) au Salon de l'agriculture?

VERONIQUE BELLON MAUREL - Les robots constituent un levier très important de l'agriculture du futur, sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années à Clermond-Ferrand. Il s'agit de machines qui -à la différence des automates- reconnaissent leur l'environnement et se déplacent en conséquence. Dans le maraîchage par exemple, pour le désherbage, ils constituent déjà une alternative validée et praticable à l'utilisation de produits dangereux pour l'environnement et la santé tels que le glyphosate.

Par rapport à la vision linéaire développée depuis la mécanisation de l'agriculture, ils induisent par ailleurs un changement radical dans la configuration de la logistique de la ferme. Auparavant, l'élément central était le tracteur, source d'énergie motrice traînant des outils satellites tels que les pulvérisateurs. Il était forcément gros, lourd, et se devait d'être rapide. Avec les robots, plus petites et agiles, on passe à une logique de flotte de machines autonomes qui peuvent par exemple désherber en même temps des aires différentes. Une peu comme quand l'on désherbait à la main...

Mais en pleine période de crise, les agriculteurs ont-ils les moyens de s'offrir de tels robots?

Certes, aujourd'hui, de telles flottes de machines demandent des investissements de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais nous espérons que le développement du marché induira une baisse des prix.

Le marché est-il déjà concurrentiel?

Une association réunissant une soixantaine de constructeurs et laboratoires de recherche travaillant autour de la robotique s'est constituée l'année dernière: RobAgri. Un tel regroupement de concurrents avec l'objectif de faire progresser dans la pratique un nouveau concept est exceptionnel. Il découle d'un constat unanime: si les robots constituent un levier d'innovation incontournable, une partie de la recherche et du développement devront être inévitablement mutualisés afin d'atteindre des résultats probants. Sur certains points en effet, il faut avancer vite: c'est le cas de la sécurité, où toute erreur d'un seul acteur risque de retomber sur la communauté dans son ensemble. De même, il va falloir avancer collectivement dans la recherche de nouvelles normes de performance adaptées à la réalité des robots, différentes de celle des machines.

Au-delà des robots, quels sont les autres domaines de recherche de l'Irstea en agriculture?

L'autre levier important d'innovation est l'agriculture de précision, qui permet de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, grâce à des capteurs qui identifient les maladies et les stress des plantes et avant qu'ils ne se manifestent à l'oeil nu. Combinées avec des modèles de diagnostic et de recommandations développés par l'Institut national de la recherche agronomique (Inra), ces données permettent d'adapter la distribution hétérogène des intrants en fonction des besoins exacts des végétaux. Là aussi, on abandonne ainsi un ancien paradigme: celui de l'application homogène des produits, dont une partie était ainsi gaspillée.

Robotique est agriculture de précision vont-elles forcément ensemble?

Non, car on peut très bien distribuer un produit en fonction des besoins avec des anciennes machines, comme d'ailleurs utiliser un robot pour appliquer un intrant de manière homogène. Mais il est clair que les résultats sont optimisés lorsque ces innovations sont utilisées ensemble.

Qu'attendre encore de l'innovation en agriculture?

Beaucoup reste encore à faire en matière de robotique et de numérique. Mais la nouvelle frontière est sans doute représentée par l'exploitation en agriculture des big data, dans le cadre de ce que l'on appelle la "data driven agriculture". La quantité de données disponibles grâce à la multiplication des satellites et des objets connectés est en effet énorme. Géoréférencées, ces données posent en plus des problématiques particulières en termes de protection de la vie privée, car anonymisées elles perdent toute valeur. Une thèse est en cours sur ce sujet à l'Irstea.

Propos recueillis par Giulietta Gamberini