Luxe : Golden Goose reporte son introduction en Bourse à cause de l'instabilité politique

C'est une autre victime de l'instabilité politique en Europe. Le groupe de mode italien Golden Goose, spécialiste des sneakers de luxe portées par des célébrités comme Taylor Swift, a reporté son entrée en Bourse en invoquant la « volatilité des marchés » dans le sillage des élections européennes. Connue pour ses modèles au look usé qui se vendent à des centaines d'euros et sont faits à la main en Italie, Golden Goose produit aussi des vêtements, sacs et autres accessoires.

« Les élections au Parlement européen et la convocation d'élections législatives en France ont affecté la performance des marchés européens et, en particulier, le secteur du luxe », a fait valoir le groupe mardi soir dans un communiqué.

Dans le détail, Golden Goose comptait faire son entrée à la Bourse de Milan vendredi afin de lever environ 550 millions d'euros et visait une capitalisation allant de 1,69 milliard à 1,86 milliard d'euros. En raison des conditions de marché « détériorées » après les élections en Europe, le groupe avait fixé dans un premier temps son prix d'introduction à 9,75 euros, soit dans le bas d'une fourchette comprise entre 9,50 et 10,50 euros l'action, avant de finalement opter pour un report.

Après la fixation du prix, « le livre d'ordres a été largement sursouscrit et la taille de l'opération a été couverte par les investisseurs à long terme », ont commenté des sources proches du groupe.

Golden Goose en pleine forme

Par ailleurs, Golden Goose, qui comptait renforcer la structure de son capital et réduire son endettement, prévoyait de placer en Bourse 30% de ses actions. La société de luxe comptait lever 100 millions d'euros grâce à l'émission d'environ 10 millions de nouvelles actions. Le fonds d'investissement britannique Permira, qui a acquis la majorité de son capital en 2020, prévoyait en outre de vendre jusqu'à 43,6 millions d'actions au prix maximum, visant ainsi des rentrées de près de 458 millions d'euros.

Pas de quoi s'en faire néanmoins pour Golden Goose. La marque, dont les produits visent la « nouvelle génération de consommateurs de luxe », assure disposer d'une communauté « enthousiaste et fidèle » de 1,5 million de personnes, les « Dreamers » (Rêveurs). Le groupe est présent dans 80 pays en Asie-Pacifique, Europe, au Moyen-Orient et sur le continent américain. Le nombre de boutiques a doublé depuis 2019, passant de 97 à 195, un réseau qui s'ajoute à la distribution en ligne. Son chiffre d'affaires a bondi de 18% à 587 millions d'euros en 2023, à taux de change constants. D'ici 2029, la marque vise des recettes d'environ 1 milliard d'euros.

Malgré l'impact des élections européennes sur le secteur du luxe, « les activités de Golden Goose continuent de bien se porter », assure, en effet, le groupe. Avant d'ajouter que « l'entrée en Bourse de Golden Goose sera réévaluée en temps voulu ».

Les Bourses européennes chahutées

L'annonce de nouvelles élections législatives et les élections européennes n'ont pas été de bon augure pour les Bourses européennes. En effet, la semaine passée, Paris a chuté de 6,23%, sa pire performance depuis mars 2022, à la suite de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Milan (-5,76%) et Francfort (-2,99%) ont connu leur pire semaine de 2024, et Londres a aussi cédé 1,19%.

« L'incertitude des marchés » en Europe devrait durer « jusqu'au 7 juillet », date du deuxième tour des élections législatives en France, prévient Ray Attrill, de National Australia Bank.

D'autant que les programmes politiques en France du Rassemblement national et du Nouveau Front populaire n'ont pas rassuré les marchés, qui craignent notamment un creusement des déficits, entre baisse des taxes à l'extrême droite et abrogation de la réforme des retraites à gauche.

L'Euro au plus bas depuis un mois et demi

Les signes de méfiance des investisseurs sur le continent se sont aussi vus sur l'euro qui est tombé vendredi à 1,0668 dollar, au plus bas depuis un mois et demi. Mais la monnaie européenne s'est ressaisie lundi.

En outre, sur le marché obligataire, l'écart entre les rendements des emprunts à 10 ans français et allemand, qui mesure la confiance des investisseurs, se réduisait un peu après avoir atteint son plus haut niveau depuis 2011.

Les marchés reprenaient tout de même des couleurs cette semaine même si les Bourses européennes ont ouvert en légère baisse ce mercredi, après deux séances positives. Londres reculait de 0,17%, après des chiffres sur l'inflation sans surprise pour le Royaume-Uni. Paris cédait 0,15%, Francfort 0,01%. Mais l'indice vedette parisien est loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant les élections européennes, au-dessus de 8.000 points.

Le luxe s'invite à la Bourse D'autres sociétés de luxe ont récemment fait leur entrée en Bourse, comme début mai le groupe espagnol Puig, avec ses marques Nina Ricci, Paco Rabanne et Jean Paul Gaultier. Le géant chinois de la « fast fashion » Shein pourrait à son tour publier dans les jours à venir un projet d'entrée en Bourse à près de 60 milliards d'euros à Londres, après avoir renoncé à Wall Street. Birkenstock, le fabricant allemand des sandales de luxe à grosse semelle, avait raté en octobre la marche de son entrée à la Bourse de New York, le titre ayant clos en repli sur son prix d'introduction.

(Avec AFP)