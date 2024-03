Bourse : le CAC 40 dépasse les 8.000 points pour la première fois

[Article publié le jeudi 07 mars 2024 à 14h42 et mis à jour à 16h14] Nouveau record pour la Bourse de Paris. L'indice vedette CAC 40 a dépassé pour la première fois la barre des 8.000 points. Et ce grâce notamment à la vigueur des fleurons français et au ralentissement de l'inflation dans le monde.

Dans le détail, le CAC 40 a touché un plus haut à 8.001,23 points jeudi après-midi, et a grimpé de plus de 18% depuis son point bas de fin octobre. Vers 14h38, il progressait encore de 0,66% à 8.003,36 points.

Hier soir, la Bourse de Paris avait déjà terminé en hausse, après la publication des données sur l'emploi américain, plutôt favorables aux investisseurs et pendant une intervention du président de la banque centrale américaine (Fed) devant le Congrès des Etats-Unis. L'indice vedette CAC 40 avait alors gagné 21,92 points, finissant à 7.954,74 points. Alors que mardi, il avait clôturé en baisse de 0,3%.

Lire aussiPaiements : Worldline trébuche à nouveau en Bourse

Il faut dire que depuis quatre mois et demi, l'indice parisien connaît un bond fulgurant, plus de 18% par rapport à son point bas en séance du 23 octobre. Ce mouvement s'est fait en deux temps: une première phase en fin d'année 2023, avec le repli des taux d'intérêt sur le marché de la dette, et une deuxième phase entre fin janvier et mi-février avec les résultats d'entreprises.

Pourtant, depuis 10 jours, la place parisienne restait bloquée juste en dessous des 8.000 points. Mais c'était sans compter les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) ce jeudi. Celle-ci a annoncé, sans grande surprise, garder ses taux d'intérêt directeurs inchangés. L'institution a également baissé jeudi sa prévision d'inflation dans la zone euro en 2025, au niveau de sa cible des 2%, présageant un assouplissement de sa politique dans les prochains mois.

Santé économique des entreprises françaises

Si l'économie française reste fragile, les fleurons du CAC 40 affichent une santé de fer: avant les résultats de Vivendi jeudi après la clôture, ils s'approchent des 146 milliards d'euros de bénéfices nets cumulés en 2023, selon un décompte réalisé par l'AFP.

Beaucoup de groupes, notamment parmi les poids lourds du CAC 40, ont fait mieux qu'attendu, et les performances boursières s'en ressentent: depuis le 1er janvier parmi les 10 entreprises qui comptent le plus dans le calcul du CAC 40, Hermès bondit d'environ 18%, Schneider Electric de 15%, LVMH de 13% et Airbus 13%.

« La saison des résultats a conforté les attentes du marché », commente Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital.

La place parisienne n'est pas la seule à enchaîner les records: de New York, à Tokyo en passant par Francfort, Amsterdam ou Copenhague de nombreux indices ont atteint leur sommet historique en 2024.

Les entreprises à l'international ont également performé. Nvidia, le groupe le plus en pointe sur l'intelligence artificielle, est devenue la troisième plus grosse entreprise en Bourse du monde, et les perspectives économiques de l'intelligence artificielle ont profité à nombre de secteurs.

« Les investisseurs de tous bords sont en train de comprendre que Nvidia n'est pas une bulle spéculative, que nous n'en sommes qu'au début de la piste de décollage », commente Stephen Innes, analyste de SPI AM.

(Avec AFP)