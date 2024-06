Automobile : dans un marché en repli, Toyota surpasse tout le monde

C'est une ascension qui n'en finit pas. Le premier groupe automobile mondial, le japonais Toyota, continue sa progression sur le marché français en mai, raflant tout sur son passage. Au total, le groupe nippon a enregistré une hausse de 32,7% de ses ventes, contre une baisse de 2,9% du marché général. Seul Volkswagen parvient à rester dans le positif, à 15,4%. Depuis le début de l'année, Toyota a grimpé de 39,5% dans un marché en hausse de 4% seulement. Une performance qui s'explique par le choix de l'hybride, qui représente 80% des ventes du groupe au mois de mai.

Et pour cause, les véhicules hybrides captent désormais 41% du marché des véhicules neufs, soit 9 points de plus qu'en mai 2023, selon les tous derniers chiffres du cabinet AAA data. D'ailleurs, dans cette motorisation, le véhicule le plus commercialisé est la Toyota Yaris, la petite citadine fabriquée dans l'usine de Valenciennes, devant la Renault Clio.

En outre, les élections européennes prévues dimanche renforcent l'incertitude des consommateurs lors des achats sur l'électrique et favorisent l'attrait des véhicules hybrides. D'autant que ces dernières cumulent plusieurs avantages : moins coûteuses que l'électrique, une autonomie plus élevée et des niveaux d'émissions plus bas que les voitures thermiques permettant de rentrer dans les Zones à faibles émissions pendant encore plusieurs années.

Une marque forte sur le canal des particuliers

Et le constructeur ne compte pas diminuer ses ambitions de suite sur l'hybride. En tout, près de 80% de ses ventes seront toujours orientées vers cette motorisation pour 2027, avant de diminuer progressivement vers l'électrique. Une stratégie assumée depuis plusieurs années, à contre-courant des constructeurs français et de certains constructeurs allemands et qui semblent porter ses fruits à l'heure où l'électrique stagne dans les ventes.

« Tous les constructeurs se mettent désormais à faire de l'hybride », constate-t-on dans les concessions. Ainsi, Renault a vite emboîté le pas, en proposant la plupart de ses véhicules en hybrides non rechargeables. Stellantis a quant à lui traîné, avant d'être obligé de se tourner vers ce type de motorisation.

Il faut dire que l'hybride séduit un canal très convoité : celui des particuliers. « Une marque qui vend principalement sur le créneau des particuliers est une marque saine », explique un professionnel du secteur. De fait, les ventes aux particuliers sont celles qui reflètent le plus la demande du marché. Ainsi, Toyota vend davantage sur ce créneau que sur celui des particuliers en France et se hisse en quatrième position, derrière les marques françaises et la marque roumaine Dacia.

Plusieurs nouveaux modèles à venir

La croissance ne devrait pas s'arrêter là. Toyota prévoit le renouvellement cette année de ses Yaris et Yaris Cross, ses deux modèles aux plus grosses ventes. Le japonais propose une nouvelle motorisation hybride, censée être plus puissante en restant au même niveau de consommation que l'ancienne version. Preuve en est que le constructeur mise toujours sur l'hybride, un tout nouveau véhicule a été lancé en toute fin d'année dernière, baptisé C-HR. Ce dernier signe une belle performance cette année, avec une croissance de 300% en mai, mais principalement porté par des ventes aux loueurs de courtes durées (30%), d'après les chiffres de Dataneo.

Bien que les véhicules hybrides représentent une grande partie des ventes du premier constructeur automobile mondial, Toyota va devoir tout de même se tourner vers l'électrique, et très vite. De fait, les moyennes des normes CO2 pour les constructeurs sont abaissées dès l'année prochaine en Europe, passant de 95g de CO2/km à 81g de CO2/km. Et les seuils vont continuer à s'abaisser progressivement. Ainsi, Toyota s'est résigné à lancer un véhicule électrique en Europe l'année dernière, le BZ4X, et devrait en lancer un nouveau pour la fin d'année. L'objectif : atteindre 60% de véhicules zéro émissions (électriques et hydrogène) d'ici 2030.