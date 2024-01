Scandale chez Toyota : des tests de moteurs diesel ont été truqués

[Article publié lundi 29 janvier à 12h41, mis à jour à 13h20]Coup dur pour Toyota. Le géant automobile japonais a annoncé ce lundi qu'il suspendait les livraisons de dix modèles de véhicules diesel. Une annonce choc qui survient après la découverte d'irrégularités identifiées dans la certification de plusieurs types de moteurs, produits par sa filiale Toyota Industries.

Parmi ces véhicules imposants, dont certains sont vendus à la fois en Asie, en Europe et au Moyen-Orient (mais aucun en Amérique du Nord) figurent le pick-up Hilux, le 4x4 Land Cruiser 300, les SUV Fortuner et LX500d. Le groupe a précisé à l'AFP que la production cumulée de neuf des dix modèles concernés totalisait 36.500 unités par mois dans le monde. Un modèle a cessé d'être produit.

Une annonce qui a fait chuter le cours de Toyota Industries de 4% ce même jour à la Bourse de Tokyo tant cette nouvelle affaire est embarrassante pour le numéro un mondial de l'automobile. En revanche, le cours de Toyota grimpait, lui, de 1,7% à la clôture.

Mauvais logiciel de test utilisé

En mars 2023, Toyota Industries avait déjà annoncé que des irrégularités avaient été commises dans les certifications relatives aux émissions de ses chariots élévateurs et engins de chantier, l'un de ses coeurs de métier, conduisant à un rappel des produits concernés au Japon. Une enquête indépendante a désormais confirmé que trois moteurs diesel produits par Toyota Industries pour l'automobile étaient aussi concernés par des irrégularités du même type. Lors de tests de certification, la puissance des trois moteurs diesel en question a été mesurée par des logiciels différents de ceux utilisés pour leur production en série, de sorte que les valeurs obtenues pour leurs certifications présentaient « moins de variations », explique Toyota dans un communiqué.

Le constructeur assure en même temps que les moteurs et véhicules concernés « répondent aux normes de performances » et qu'il n'est donc pas nécessaire de cesser de les utiliser. Toyota Industries a cependant décidé lundi de cesser « temporairement » les expéditions des moteurs concernés, et Toyota celles des modèles équipés de ces moteurs.

« Nous reconnaissons la gravité du fait que les irrégularités de certification répétées chez TICO (Toyota Industries Corporation, NDLR), après celles chez Daihatsu, ont ébranlé les fondements mêmes de l'entreprise en tant que constructeur automobile », a déclaré Toyota dans son communiqué.

Le groupe a promis de fournir des « explications détaillées » aux autorités japonaises sur ce nouveau scandale et de prendre rapidement des mesures « appropriées ». Le ministère japonais des Transports a indiqué de son côté qu'il allait procéder à sa propre inspection de Toyota Industries pour vérifier les faits du rapport indépendant et s'assurer que les normes seront désormais respectées.

Scandales en série

Cette nouvelle affaire fait suite à un autre scandale de tests truqués, ciblant Daihatsu, une autre filiale de Toyota, et pour lequel le constructeur avait dû procéder à un rappel d'un million de véhicules aux Etats-Unis et trois fourgonnettes de Daihatsu ont été interdites de production et de vente au Japon.

De plus, le géant automobile avait déjà été éclaboussé l'an dernier par un autre problème de tests inappropriés sur les moteurs du fabricant de camions Hino, dont il est actionnaire majoritaire. Ces trois scandales « pourraient égratigner la réputation de Toyota », selon Tatsuo Yoshida, analyste de Bloomberg Intelligence spécialisé sur le secteur automobile, mais ne devraient pas selon lui nuire à long terme au géant en raison de sa stature.

Mais cela pourrait aussi avoir un impact plus large sur le secteur car « les scandales dans l'industrie automobile ont toujours déclenché des examens plus approfondis des processus de certification de la sécurité », relève le spécialiste. Si les falsifications de Daihatsu « sont perçues comme un problème systémique, des voix pourraient s'élever pour demander un examen plus approfondi du secteur ».

Le Rav4 de Toyota dépassé par le model Y de Tesla pour la première fois Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le groupe japonais. Mercredi, ce dernier a appris que son Toyota Rav4 aux 1,07 million d'exemplaires vendus dans le monde -qui dominaient le classement ces dernières années- a été dépassé par le Model Y de Tesla en 2023 dont les ventes ont progressé de 64% en un an pour atteindre 1,23 million d'unités. « Cette croissance des ventes est sans précédent », a souligné l'analyste Felipe Munoz, de Jato Dynamics. « Ce qu'a réalisé Tesla avec son Model Y en si peu de temps est tout simplement remarquable ». La Tesla Y a notamment pris la tête des marchés chinois et européens, où l'offre et les ventes de voitures électriques ont explosé. En Europe, le SUV de Tesla a doublé des voitures d'entrée de gamme comme la Dacia Sandero et la Peugeot 208. Aux États-Unis, le modèle se classe 5e derrière trois pick-up et le Toyota Rav4.

(Avec AFP)