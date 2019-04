Brexit : les constructeurs Français seront les moins impactés

Le Brexit sera-t-il un drame pour l'industrie automobile européenne ou pas ? Les intervenants de la conférence organisée ce matin par le Comité des constructeurs français d'automobile (CCFA) n'ont pas franchi le pas d'une telle sentence, mais sans pour autant avoir sous-entendu le contraire... Bien au contraire...



L'élasticité prix va lourdement impacter le marché britannique

C'est Gaëtan Toulemonde, analyste spécialiste de l'industrie automobile chez Deutsche Bank, qui a posé le décor macroéconomique. D'après lui, le marché automobile britannique représente 17% du marché européen. L'archipel importe environ 1,8 million de voitures et en exporte 700.000. Le rétablissement des barrières douanières sans accord, le fameux No Deal, pourrait représenter quelques 5 milliards d'euros de taxes... Soit autant d'argent à répercuter dans les prix, ce qui risque de lourdement impacter le marché britannique.

Gaëtan Toulemonde rappelle que l'élasticité prix généralement retenue dans le secteur est de 1 pour 1, autrement dit, une hausse de 10% des prix fait baisser de 10% la demande. Hugues de Franclieu, chef du bureau de la politique commerciale et du soutien à l'export du ministère de l'Economie et des Finances, de son côté, a rappelé qu'en cas de "no deal" entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, les textes communautaires prévoient qu'une taxe de 10% sera instaurée à toutes les importations de voitures produites outre-Manche. Mais, les pièces d'équipementiers, elles, ne seront pas soumises aux taxes. En revanche, elles subiront des contrôles et des formalités réglementaires complexes.

1.000 camions par jour

Marc Mortureux, directeur général de la Plateforme Automobile, a illustré cette idée: "Il y a 1.000 camions par jour qui quittent le continent pour alimenter les usines britanniques, si chacun doit subir un contrôle de 10 minutes, on a 27 kilomètres d'embouteillages". Et Gaëtan Toulemonde rappelle qu'en valeur, les importations britanniques dans l'industrie automobile représentent 30 milliards d'euros.

Mais selon l'analyste, il y a peut-être une bonne nouvelle dans ce tableau très sombre. Selon lui, l'industrie automobile française serait moins touchée que les autres groupes européens. D'après une note élaborée par Gaëtan Toulemonde, et publiée par Deutsch Bank, Renault pourrait être impacté à hauteur de 100 à 200 millions d'euros par le Brexit, et environ le double pour PSA. D'après l'analyste, Jaguar-Land Rover, propriété du groupe indien Tata pourrait perdre environ 800 millions d'euros, soit un impact significatif au regard de son chiffre d'affaires (moins de 30 milliards, contre plus de 70 milliards pour PSA). Toujours selon cette même note, Nissan se verrait affecter à hauteur de 7% de son résultat d'exploitation. Le constructeur automobile japonais construit l'essentiel de sa production en Angleterre, et est donc très fortement exposé aux questions de barrières douanières.

Et d'ajouter que même face aux constructeurs automobiles allemands, les constructeurs français sont mieux placés. Le mieux étant l'ennemi du bien, les Français seront juste un peu moins impactés, mais la facture restera élevée!