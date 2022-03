Dieppe, le coeur battant d'Alpine (Renault)

Impossible d'y échapper. Sur le rond-point qui mène au front de mer de Dieppe, le touriste ne verra ni galets, ni filets de pêche mais deux Alpine qui trônent en majesté : la première A110 et la version 2018 qui lui a succédée sur les lignes de l'usine historique distante de quelques centaines de mètre. D'emblée, le visiteur est prévenu. Ici on ne badine avec la marque au A. Rarement une ville aura voué un tel culte à un « produit » industriel. Interrogez n'importe quel passant, et il vous citera le premier verset de l'évangile qui se transmet dans les foyers depuis trois générations : « Alpine, c'est Dieppe et Dieppe, c'est Alpine ».

« Chaque famille ici cultive un souvenir. Moi, je me rappelle enfant avoir vu tourner les premiers bolides sur le circuit d'essai, j'en prenais plein les yeux », raconte Didier Lemeunier. Heureux possesseur d'une Alpine acquise sur le tard, ce sémillant sexagénaire préside l'un des trois clubs locaux « d'Alpinistes » : le nom donné à ces aficionados qui s'attachent à perpétuer la légende née sur les circuits dans les années 60. « L'Alpine a toujours attiré la sympathie parce qu'elle n'est pas perçue comme une voiture de riche ou de m'a tu vu comme la Porsche », théorise notre homme. Pour entretenir la flamme, ces passionnés ont leurs rituels ainsi qu'il convient à tout bon culte. Pas un anniversaire qui ne soit fêté avec tambours et trompettes.

Des rites et une figure totémique

Chaque décennie qui passe est l'occasion d'une grand-messe à la gloire du A. La dernière en 2015, pour les soixante de la naissance de l'A110 a rassemblé plus de 800 Alpine de collection sur le front de mer. Effet garanti. Mais la ferveur ne serait pas complète sans la présence d'une figure totémique, celle de Jean Rédélé, dieppois de naissance et inventeur charismatique de la berlinette. A l'instar de son œuvre, l'ancien coureur automobile (décédé en 2007), designer hors pair et as du marketing, est adulé à Dieppe. « Très tôt, ses exploits sportifs ont exacerbé les passions et contribué à écrire l'histoire, la sienne et celle de la ville », décrypte le maire (PCF), Nicolas Langlois.

Est-ce en gage de reconnaissance ? Toujours est-il que la municipalité n'a jamais ménagé ses efforts pour soutenir le joyau de l'industrie locale et ses 400 salariés allant jusqu'à céder gratuitement le terrain du stade voisin pour permettre à l'usine de s'agrandir dans les années 80. « A l'époque, la Ville aurait pu le vendre pour l'équivalent de 800.000 euros », se souvient l'actuel édile. En amour, on ne compte pas.

Dans la cité portuaire, on veut croire que cette passion collective a joué un rôle dans le renouveau de la marque autant sinon plus que l'entregent de Bruno Le Maire, fan assumé de la belle bleue.

La voiture et le territoire

« En entretenant année après année l'engouement des collectionneurs y compris après que la production se soit arrêtée (en 1995 ndlr), nous avons donné confiance à Renault », se persuade Jean-Pierre Limondin, ex compagnon de route de Jean Rédélé pour qui il avait orchestré le développement international et vice-président du Club Alpine de Dieppe. Depuis l'hôtel de Ville, Nicolas Langlois souscrit à l'affirmation.

« Les dirigeants de ces grands groupes souvent hors sol ont compris que pour développer une marque haut de gamme et justifier son prix de vente, il fallait pouvoir l'humaniser et la rattacher à un territoire ».

L'analyse semble d'ailleurs se vérifier. Ainsi, pour la première fois, Renault a accepté d'apporter son tribut à la manifestation qu'organisent en mai prochain les trois clubs d'Alpinistes à l'occasion des 100 ans de la naissance de Jean Rédélé. Plus de mille Alpine sont attendues devant la plage de Dieppe. Mieux. Lors de sa récente visite à Dieppe où il a confirmé le lancement d'un SUV électrique siglé du A, Luca De Meo a promis de soutenir le projet de l'Association des Anciens d'Alpine de construire un musée dans l'ancienne concession Renault, berceau historique de la berlinette... à qui ne manquait plus qu'un Panthéon. Ou quand l'affect sert un pari industriel.