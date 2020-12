DS Automobiles a-t-il raté l'annonce de son nouveau modèle ?

Le son mais pas l'image... Après près de huit mois de silence radio, DS Automobiles s'est livré, mercredi 2 décembre, à un étonnant et maladroit exercice de communication, à l'occasion de la présentation de la DS4. Le label premium du groupe PSA a en effet choisi de ne pas dévoiler le design de sa nouvelle berline de segment C.

À la place, la marque automobile française s'est contentée de diffuser un film durant lequel 5 experts répondent, dans le cadre d'une interview fictive, à des questions choisies par un public imaginaire et décrivent, dans les moindres détails, toutes les caractéristiques de ce nouveau modèle. Au total, 55 minutes d'audio, et une promesse : lever le voile de cette voiture... au premier trimestre 2021 seulement. Autrement dit, DS a réussi la prouesse d'en dire à la fois trop et pas assez.

Recentrer la marque sur les technologies

Béatrice Fouchet, patronne de la marque, assume le côté "frustrant" de la démarche, sorte de pied de nez à une presse avide de photos. Mais cette façon de priver l'audience d'images permet aussi à DS Automobiles de recentrer son...